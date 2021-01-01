بلديات إيرلندية ترفع علم فلسطين في اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا

دبلن /سما/

رفع عدد من البلديات الإيرلندية (فينغال، ودن ليري، وغالواي، ووتَرفورد)، اليوم الإثنين، علم فلسطين، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بحضور سفيرة دولة فلسطين لدى ايرلندا جيلان وهبة، ورؤساء البلديات.

والتقت وهبه مع رؤساء بلديات العاصمة دبلن، وفينغال، ودن ليري، ورئيس التضامن، عضو المجلس البلدي في مدينة ووترفورد.

وقالت: "أظهر الشعب الإيرلندي خلال هذا اليوم دعمه وتضامنه مع شعبنا من خلال فعاليات مختلفة، سواء برفع العلم أو استقبال أبناء الجالية أو من خلال الوقفات التضامنية".

وأضافت أن الفعاليات التي تضمنت رفع علم فلسطين على مباني البلديات يعكس تضامن الشعب الإيرلندي القوي مع حقوق شعبنا.

كما التقت السفيرة وهبة، مع أعضاء المجلس البلدي لمدينة دبلن من خلال الاتصال المرئي، معربة عن شكرها للشعب الإيرلندي لتضامنه مع شعبنا وعدالة قضيته، وأكدت أن التضامن الدولي في هذا اليوم إنما يعبر عن رفض شعوب العالم لاضطهاد شعبنا، ودعمه حق تقرير المصير.

وأعرب ممثلو كافة الأحزاب الإيرلندية عن تضامنهم العميق مع شعبنا.

وشاركت مدينة وتَرفورد، التي تنتظر المراحل الأخيرة من توقيع اتفاق التوأمة مع مدينة رام الله، في غرس شجرة زيتون تضامنا مع شعبنا، بحضور المجلس البلدي وأبناء جاليتنا في المدينة.

وفي السياق ذاته، عبر سياسيون وأعضاء من البرلمان الإيرلندي، وأعضاء من البرلمان الأوروبي الإيرلنديون، عن تضامنهم مع شعبنا، من خلال تغريدات تؤكد مواصلة دعمهم وتضامنهم.

بدوره، أعرب رئيس الجالية الفلسطينية بسام نصر عن شكره وتقديره للشعب الإيرلندي، داعيا إياه والمجتمع الدولي إلى مواصلة الدعم والتضامن مع شعبنا ضد الظلم والاضطهاد، واتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الجاثم على أرضنا.