الحكيم: نرفض التطبيع والعراق بمرجعيته وشعبه مناصر للقضية الفلسطينية

بغداد /سما/

جدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق عمار الحكيم، اليوم الإثنين، موقفه الرافض للتطبيع مع إسرائيل، مؤكدا أحقية شعبنا بدولة كريمة ذات سيادة وحق اللاجئين بالعودة إليها.

وقال الحكيم، في بيان له، في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني "إن الاحتفاء باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يرسخ حقيقة أن قضية هذا الشعب الصابر إنسانية وعادلة وثابتة في الضمير العربي والإسلامي والإنساني ولا يمكن أن تسقط أو تُنسى بالتقادم".

وأضاف أن "للشعب الفلسطيني المظلوم الحق المطلق في أرضه وتاريخه ومستقبل أجياله، وهذا الحق المسلوب لا يمكن استعادته إلا بنصرة قضيته الحقة والوقوف معه عربيا وإسلاميا ودوليا، وعن طريق التكاتف الداخلي الفلسطيني وتحديد البوصلة تجاه المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي وتناسي الخلافات الداخلية".

وبين الحكيم أن العراق بمرجعيته الدينية وشعبه الغيور ومكوناته وأطيافه مناصر للقضية الفلسطينية ورافض لمحاولات سلبهم هويتهم الوطنية وقضم أراضيهم ومصادرة حريتهم وكرامتهم.