تفاؤل في مفاوضات فيينا: "إيران جادة ومصممة على رفع العقوبات"

استؤنفت مساء اليوم، الإثنين، المفاوضات حول المشروع النووي الإيراني في فيينا، بين طهران والمجموعة الدولية الموقع على الاتفاق المبرم عام 2015، في محاولة لإعاد إحياء الاتفاق، وذلك بعد توقف دام خمسة أشهر.

وبعد نحو ساعتين من انطلاقها، أعلن المندوب الروسي، ميخائيل أوليانوف، انتهاء الاجتماع الأول من مفاوضات فيينا النووية التي عقدت على مستوى رؤساء الوفود، مشيرا إلى أن "الجولة بدأت بنجاح كبير".

وقال الممثل الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية، في تغريدة على تويتر: "اتفق المشاركون على المزيد من الخطوات الفورية خلال الجولة السابعة من المفاوضات".

من جانبه قال منسق الاتحاد الأوروبي في محادثات فيينا، إنريكي مورا، إن "إيران مصممة على رفع العقوبات"، وتابع "سنتحدث عن ذلك غدا".

وشدد مورا على أن "هناك رغبة لدى الحكومة الإيرانية الجديدة في الحوار بجدية"، مشيرا إلى أنه يشعر "بتفاؤل كبير إزاء ما شاهدته في اجتماع اليوم".

