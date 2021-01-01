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فلسطين تشارك في أعمال الدورة 26 لمؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

الإثنين 29 نوفمبر 2021 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تشارك في أعمال الدورة 26 لمؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية



لاهاي /سما/

شاركت دولة فلسطين، اليوم الإثنين، في افتتاح أعمال الدورة الـ26 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والمنعقدة في مقر المنظمة بمدينة لاهاي الهولندية.

ومثلت دولة فلسطين في المؤتمر مندوبتها الدائمة لدى المنظمة السفيرة روان سليمان.

وأكدت سليمان اعتزاز دولة فلسطين بانضمامها للاتفاقيات التي تحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأشارت إلى انخراط فلسطين في الجهود الدولية الهادفة لنزع ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، موضحة أن ذلك يؤكد على الإرادة السياسية الفلسطينية في تحقيق أهداف الإنسانية جمعاء، وتحقيق الأمن الدولي على أساس الحق والعدل.

كما أكدت سليمان ضرورة تعزيز مبدأ عالمية الاتفاقية، فدولة فلسطين تؤمن بأن تحقيق سلام حقيقي في الشرق الأوسط، يبدأ بجعل هذه المنطقة خالية من جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية، فإسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تمتلك مخزونا من تلك الأسلحة، وتواصل استخدامها ضد أبناء شعبنا.

ودعت إلى مواصلة دعم برنامج التعاون الدولي الخاص بنقل التكنولوجيا والمعدات للدول النامية من أجل مساعدتها في التطبيق الأمثل لبنود الاتفاقية، والاستخدام السلمي للمواد الكيميائية على المستوى الوطني، ووضع استراتيجية تتضمن خطة عمل لتنفيذ المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، من أجل تحسين فعاليتها وتأثيرها المستدام في جميع أنشطة التعاون الدولي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل تنفيذ الاتفاقية.

#فلسطين #حظر الأسلحة الكيميائية

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