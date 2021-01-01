  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

منح جائزة الرئيس الفلسطيني لـ 35 شخصية دولية وعربية ومحلية

الإثنين 29 نوفمبر 2021 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
منح جائزة الرئيس الفلسطيني لـ 35 شخصية دولية وعربية ومحلية



رام الله /سما/

منح الرئيس محمود عباس، الاثنين، جائزة الرئيس لدعم الدبلوماسية الاكاديمية المناصرة للقضية الفلسطينية، لعدد من العلماء والباحثين والمناصرين للقضية الفلسطينية.

وتمنح هذه الجائزة للمرة الاولى، خلال "مؤتمر التحرر الذاتي للفلسطينيين... انتاج المعرفة المقاومة"، الذي أقيم في رام الله بالتزامن مع قطاع غزة، وذلك لأهمية الدبلوماسية الاكاديمية في مناصرة القضية الفلسطينية.

وبلغ عدد الشخصيات التي منحت الجائزة 35 شخصية فلسطينية وعربية وعالمية من أبرزها: الدكتور خزعل الماجدي، والدكتور فيتالي نعومكن، والدكتور ديفيد ميلر، والدكتورة لورا ابي خليل، وغيرهم.

وحصل على الجائزة من فلسطيني الشتات رجل الأعمال الفلسطيني أحد مؤسسي اتحاد الجاليات الفلسطينية المهندس مازن الرمحي، والبروفيسور كامل الحوّاش.

ومن قطاع غزة حصل على الجائزة د. وجيه أبو ظريفة والدكتور ابراهيم المصري و"جيش الهبد الالكتروني".

وحصل على الجائزة من المناضلين العرب: المناضل القومي معن بشور من لبنان، والمناضل القومي محمد الغفري من المغرب، بالإضافة الى استاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتورة هيله المكيمي، والدكتورة هبة جمال الدين.

#الرئيس عباس #جائزة الرئيس لدعم الدبلوماسية الاكاديمية المناصرة للقضية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

أبو حسنة: المفوض العام للاونروا وافق على كافة مطالب الموظفين

تقرير: ضباط إسرائيليون يغتصبون سيدات فلسطينيات وفضائح جنسية تهز الجيش الإسرائيلي

أسعار صرف العملات

الجيش الإسرائيلي يدرس بشكل متزايد "الخطة ب" حال فشل المحادثات النووية مع إيران

إضراب شامل في مرافق ومؤسسات الأونروا

صحفي إسرائيلي يكشف.. تفاصيل إمكانية وصول آلاف عمال البناء المغاربة إلى "إسرائيل"

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الأخبار الرئيسية

غزة: "الاعلام الحكومي" يكشف مستجدات المنحة القطرية الخاصة بالموظفين والعمل في اسرائيل

الرئيس: خيارنا واضح وغير قابل للتأويل.. ولا يعقل أن ننتظر من المحتل أن يستيقظ يوما ما ويختار السلام

صواريخ

صحيفة إسرائيلية تتساءل: كيف يمكن تجنب “الجولة” المقبلة بين إسرائيل والفلسطينيين؟

لجنة الانتخابات تصدر توضيحاً مهماً بخصوص الدعاية الانتخابية للقوائم المرشحة

20211129023318

بينيت ووزير خارجيته: إيران تسعى في فيينا لإزالة العقوبات مقابل لا شيء.. وستستمر في خداع العالم

الاتصالات الفلسطينية