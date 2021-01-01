منح جائزة الرئيس الفلسطيني لـ 35 شخصية دولية وعربية ومحلية

رام الله /سما/

منح الرئيس محمود عباس، الاثنين، جائزة الرئيس لدعم الدبلوماسية الاكاديمية المناصرة للقضية الفلسطينية، لعدد من العلماء والباحثين والمناصرين للقضية الفلسطينية.

وتمنح هذه الجائزة للمرة الاولى، خلال "مؤتمر التحرر الذاتي للفلسطينيين... انتاج المعرفة المقاومة"، الذي أقيم في رام الله بالتزامن مع قطاع غزة، وذلك لأهمية الدبلوماسية الاكاديمية في مناصرة القضية الفلسطينية.

وبلغ عدد الشخصيات التي منحت الجائزة 35 شخصية فلسطينية وعربية وعالمية من أبرزها: الدكتور خزعل الماجدي، والدكتور فيتالي نعومكن، والدكتور ديفيد ميلر، والدكتورة لورا ابي خليل، وغيرهم.

وحصل على الجائزة من فلسطيني الشتات رجل الأعمال الفلسطيني أحد مؤسسي اتحاد الجاليات الفلسطينية المهندس مازن الرمحي، والبروفيسور كامل الحوّاش.

ومن قطاع غزة حصل على الجائزة د. وجيه أبو ظريفة والدكتور ابراهيم المصري و"جيش الهبد الالكتروني".

وحصل على الجائزة من المناضلين العرب: المناضل القومي معن بشور من لبنان، والمناضل القومي محمد الغفري من المغرب، بالإضافة الى استاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتورة هيله المكيمي، والدكتورة هبة جمال الدين.