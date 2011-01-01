إردوغان يعتزم زيارة الامارات.. ويقول: تركيا ستتخذ خطوات تقارب مع مصر وإسرائيل

انقرة /سما/

صرّح الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الإثنين، بأن بلاده تعتزم اتخاذ خطوات للتقارب مع إسرائيل ومصر، على غرار تلك التي شرعت بها مع الإمارات.

وجاءت تصريحات إردوغان في حديثه للصحافيين على متن الطائرة خلال عودته من تركمانستان بعد مشاركته في قمة رؤساء منظمة التعاون الاقتصادي الـ15.

وكشف الرئيس التركي، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" الرسمية، عن عزمه زيارة الإمارات في شباط/ فبراير المقبل، "على رأس وفد كبير، وسنقدم على بعض الخطوات بقوة"

وعبر أردوغان عن اعتقاده بأن الاتفاقات الموقعة مع الإمارات خلال محادثات أنقرة "ستبدأ عصرا جديدا" في علاقات البلدين.

ولفت إلى أنه سبق أن التقى ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان عام 2011، أضاف أن "بعض المتغيرات حدثت بعد ذلك دون أن تقطع تركيا كافة الخيوط بين البلدين".

وأوضح أنه "على الأقل استمرت المحادثات المتبادلة على مستوى أجهزة الاستخبارات (بين تركيا والإمارات)، كما استمرت علاقاتنا التجارية".

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده ستقدم على خطوات مشابهة مع مصر وإسرائيل على غرار ما قامت به مع الإمارات.

وقال إردوغان "لقد قدموا (الإماراتيون) خطوة استثمار بـ 10 مليارات دولار، سنبني مستقبلًا مختلفًا عبر تنفيذ ذلك، وستكون هناك تطورات إيجابية".

واستطرد الرئيس التركي قائلا: "بداية جاء شقيق ولي العهد، محمد بن زايد، إلى تركيا"، في إشارة إلى زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي، طحنون بن زايد، إلى تركيا في آب/ أغسطس الماضي.

وأضاف "أجرى (طحنون بن زايد) محادثات مع الجهات المعنية ومكتب الاستثمار في الرئاسة، وأكد أنهم مستعدون للاستثمار، بعدها زار (محمد) بن زايد تركيا".

وأعرب أردوغان عن ثقته أن مواد الاتفاق الذي تم التوقيع عليها خلال زيارة بن زايد، هي خطوة من أجل بدء فترة جديدة بين تركيا والإمارات وإبقاء ذلك دائمًا.

وأشار إلى أن وزير الخارجية التركي (مولود تشاووش أوغلو) ورئيس جهاز الاستخبارات (هاكان فيدان) سيزوران الإمارات قبل زيارته إليها من أجل التحضيرات.

يذكر أت إردوغان التقى بولي عهد أبو ظبي، يوم الأربعاء الماضي، وشاركا في مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين.