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القبض على متهم بسرقة 56 لوحة ارقام مركبا في نابلس

الإثنين 29 نوفمبر 2021 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على متهم بسرقة 56 لوحة ارقام مركبا في نابلس



نابلس /سما/

 القت الشرطة القبض على مشتبه فيه بسرقة 56 لوحة أرقام لمركبات في نابلس، فيما تجري ملاحقة مشتبهَين آخرَين اشتركا معه في السرقة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن الشرطة تلقت عدة شكاوى من مواطنين حول سرقة لوحات أرقام مركباتهم، وبعد البحث والتحري تم حصر الإشتباه بثلاثة أشخاص، وجرى القبض على احدهم بالتعاون مع شرطة محافظة جنين ،وبتدوين إفادته أقرّ بسرقته 56 لوحة أرقام مركبات في أحياء مختلفة من نابلس.

وأكدت الشرطة أنها تحفظت على المقبوض عليه لحين إحالته للنيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.

#الشرطة الفلسطينية #سرقة

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