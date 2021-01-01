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توقيع اتفاقية لانشاء المستشفى الإندونسي في الخليل

الإثنين 29 نوفمبر 2021 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقيع اتفاقية لانشاء المستشفى الإندونسي في الخليل



الخليل /سما/

وقع رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، اليوم الإثنين، الاتفاقية التنفيذية لإنشاء المستشفى الإندونيسي للتأهيل في قلب مدينة الخليل، وذلك في مقر السفارة الإندونيسية في العاصمة الأردنية عَمان، بحضور القنصل الإندونيسي العام في الأردن، وشارك عبر منصة الزوم من العاصمة الإندونيسية جاكارتا، رئيس مجلس العلماء الإندونيسي ووزير الخارجية الإندونيسية وجمع كبير من مؤسسات المجتمع المدني الإندونيسي، ورافق رئيس البلدية رئيس قسم العلاقات العامة في بلدية الخليل بلال المحتسب.

وفي كلمته، قدم أبو سنينة شرحاً وافياً عن الوضع الحالي لمدينة الخليل والهجمة الاستيطانية الإسرائيلية الشرسة بحق المقدسات الإسلامية والمواطنين، خاصة البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف، والتي تهدف إلى إفراغ المدينة من سكانها الأصليين من قلب المدينة وبلدتها القديمة، مبيناً أنّ فكرة إنشاء المستشفى الاندونيسي للتأهيل في قلب المدينة بالتنسيق والشراكة مع وزارة الصحة الفلسطينية جاءت لتعزيز القطاع الصحي بشكل عام والعلاج التأهيلي بشكل خاص، بهدف الاستغناء عن المستشفيات الإسرائيلية من حيث الخدمات المقدمة والنوعية، شاكراً القيادة الفلسطينية ووزارة الصحة الفلسطينية التي ستعمل على تشغيل هذا المستشفى، مقدماً عظيم شكره وامتنانه للجانب الاندونيسي على تبرعهم السخي، معتبراً أنّ هذه الخطوة تُدلل على عمق العلاقة بين الشعبين الاندونيسي والفلسطيني.

#بلدية الخليل #تيسير أبو سنينة #المستشفى الإندونيسي للتأهيل

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