رسميًا: الكنيست تمدد قانون كورونا

القدس المحتلة /سما/

وافقت الكنيست بكامل هيئتها في القراءة الثانية والثالثة على تمديد قانون كورونا الكبير وقانون اللجان المرئية، والذي سيتم تمديده حتى 31 يناير/ كانون ثاني 2022. وصوت على اقتراح القانون 13 عضو كنيست مقابل 3 معارضين.



وقال رئيس لجنة الدستور جلعاد كاريب: "إن مشروع القانون يسعى إلى تمديد صلاحية القانون كما هو دون إجراء أي تغييرات عليه، ولكن هذا لفترة وجيزة فقط ومن أجل إجراء مناقشة شاملة ومستفيضة من شأنها أن تجعل من الممكن إحداث تحسن كبير في الترتيبات والتوازنات الواردة في القانون، خاصة عندما يتعلق الأمر بجودة الرقابة البرلمانية والتصور العام لحالة الطوارئ التي نعيشها منذ فترة طويلة جاء وباء كورونا".



وحذرت الصحة العالمية، اليوم الاثنين، من أن متحور كورونا الجديد "أوميكرون" من المرجح أن ينتشر على مستوى العالم، منوهةً بأن تقييم مجمل الخطر العالمي بسبب المتحور "مرتفع للغاية" وحثت الدول الأعضاء على الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية و"التأكد من وضع خطط لتخفيف الأزمات" للحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية.



وفي إسرائيل تم تسجيل عدة إصابات حتى الآن بالمتحور الجديد وعليه اتخذت الحكومة عدة إجراءات للحد من انتشار الوباء.