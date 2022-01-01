  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

رسميًا: الكنيست تمدد قانون كورونا

الإثنين 29 نوفمبر 2021 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميًا: الكنيست تمدد قانون كورونا



القدس المحتلة /سما/

وافقت الكنيست بكامل هيئتها في القراءة الثانية والثالثة على تمديد قانون كورونا الكبير وقانون اللجان المرئية، والذي سيتم تمديده حتى 31 يناير/ كانون ثاني 2022. وصوت على اقتراح القانون 13 عضو كنيست مقابل 3 معارضين.
 
وقال رئيس لجنة الدستور جلعاد كاريب: "إن مشروع القانون يسعى إلى تمديد صلاحية القانون كما هو دون إجراء أي تغييرات عليه، ولكن هذا لفترة وجيزة فقط ومن أجل إجراء مناقشة شاملة ومستفيضة من شأنها أن تجعل من الممكن إحداث تحسن كبير في الترتيبات والتوازنات الواردة في القانون، خاصة عندما يتعلق الأمر بجودة الرقابة البرلمانية والتصور العام لحالة الطوارئ التي نعيشها منذ فترة طويلة جاء وباء كورونا".
 
وحذرت الصحة العالمية، اليوم الاثنين، من أن متحور كورونا الجديد "أوميكرون" من المرجح أن ينتشر على مستوى العالم، منوهةً بأن تقييم مجمل الخطر العالمي بسبب المتحور "مرتفع للغاية" وحثت الدول الأعضاء على الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية و"التأكد من وضع خطط لتخفيف الأزمات" للحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية.
 
وفي إسرائيل تم تسجيل عدة إصابات حتى الآن بالمتحور الجديد وعليه اتخذت الحكومة عدة إجراءات للحد من انتشار الوباء.

#الكنيست الإسرائيلي #تمديد قانون كورونا #اسرائيل #فيروس كورونا #متحور أوميكرون

الأكثر قراءة اليوم

أسعار صرف العملات

تقرير: ضباط إسرائيليون يغتصبون سيدات فلسطينيات وفضائح جنسية تهز الجيش الإسرائيلي

عرض إسرائيلي لدكتاتوريي العالم: سلاح فتاك مقابل نقل السفارة

الجيش الإسرائيلي يدرس بشكل متزايد "الخطة ب" حال فشل المحادثات النووية مع إيران

إضراب شامل في مرافق ومؤسسات الأونروا

صحفي إسرائيلي يكشف.. تفاصيل إمكانية وصول آلاف عمال البناء المغاربة إلى "إسرائيل"

أبو تريكة يشن هجوماً على الدوري الانجليزي بسبب المثلية الجنسية

الأخبار الرئيسية

صواريخ

صحيفة إسرائيلية تتساءل: كيف يمكن تجنب “الجولة” المقبلة بين إسرائيل والفلسطينيين؟

لجنة الانتخابات تصدر توضيحاً مهماً بخصوص الدعاية الانتخابية للقوائم المرشحة

20211129023318

بينيت ووزير خارجيته: إيران تسعى في فيينا لإزالة العقوبات مقابل لا شيء.. وستستمر في خداع العالم

أبو حسنة: المفوض العام للاونروا وافق على كافة مطالب الموظفين

3 وفيات و386 إصابة جديدة بـ"كورونا" و219 حالة تعاف في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية