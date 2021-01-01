إصابة ملكة جمال فرنسا بفيروس كورونا بعد وصولها الى إسرائيل

القدس المحتلة /سما/

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن ملكة جمال فرنسا "كليمانس يوتينو" التي من المفترض أن تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون التي تستضيفها إسرائيل لأول مرة؛ أصيبت بفيروس كورونا.



وكانت بوتينو وصلت الى إسرائيل قبل فرض القيود الإسرائيلية الجديدة على السفر، وأعلن عن إصابتها، وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلًا عن مصادر مطلعة فإنه تم نقل بوتينو في سيارة الإسعاف للدخول الى الحجر الصحي وأنه على الأرجح ستتغيب عن المسابقة التي ستجرى في 12 كانون أول/ديسمبر في مدينة إيلات.



وتبذل الجهات الإنتاجية للمسابقة هذه الأيام جهودًا للتعامل مع القيود الجديدة بسبب المتحور الجديد لفيروس كورونا "اوميكون"، وتبذل الجهات الإنتاجية اقصى جهودها لإجراء الحدث المخطط له بصورة آمنة.



وذكرت الصحيفة نقلًا عن جهات إنتاجية أن بوتينو حصلت على النتيجة التي أقرت إصابتها بعد تواجدها في الحجر الصحي، وتم اطلاع كل شخص كان على تواصل معها بقضية إصابتها بموجب تعليمات وزارة الصحة، المتسابقات وطاقم الإنتاج الذين كانوا معها سيجرون الفحوصات المطلوبة وسيدخلون الى الحجر الصحي.