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إسطنبول: مصرع 4 أشخاص جراء سوء الأحوال الجوية

الإثنين 29 نوفمبر 2021 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسطنبول: مصرع 4 أشخاص جراء سوء الأحوال الجوية



اسطنبول /سما/

أعلنت ولاية إسطنبول، مساء اليوم، الإثنين، مصرع 4 أشخاص بينهم أجنبي وإصابة 19 من جراء سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المدينة.

وأوضحت الولاية في بيان أوردته وكالة "الأناضول" التركية، أنه وفقا لبيانات إدارة الكوارث والطوارئ التركية ("آفاد")، لقي 4 أشخاص مصارعهم، بينهم مواطن أجنبي وأصيب 19 منهم 3 في حالة حرجة جراء سوء الأحوال الجوية.

وأضافت أن "جميع فرق الطوارئ المعنية تقوم بمهامها على أكمل وجه وتعمل بشكل مكثف في ردها على مكالمات الطوارئ التي يتم إجراؤها على الرقم المخصص.

وعلى صلة، أغلقت السلطات التركية، مضيق البوسفور أمام عبور السفن اعتبارا من الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي، بسحب ما أعلنت المديرية العامة لسلامة السواحل التركية.

وجاء في الإعلان الذي أوردته الهيئة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه "تم إغلاق مضيق البوسفور أمام عبور السفن في الاتجاهين اعتبار من الساعة 14:30، بسبب سوء الأحوال الجوية".

#ولاية إسطنبول #الأحوال الجوية

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