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“التربية” و”الرؤية العالمية” تبحثان آفاق التعاون المشترك

الإثنين 29 نوفمبر 2021 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
“التربية” و”الرؤية العالمية” تبحثان آفاق التعاون المشترك



رام الله /سما/

 بحثت وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الرؤية العالمية، اليوم، آفاق التعاون المشترك وتفعيل النشاطات الواردة في اتفاقية التعاون المبرمة بين الطرفين.

جاء ذلك خلال لقاء كل من وكيل الوزارة د. بصري صالح، وعدد من المديرين العامين، وممثلي الإدارات العامة، وممثلي الرؤية العالمية برئاسة مديرة مكتب فلسطين لورين تايلور.

وأكد صالح أهمية مراجعة النشاطات المشتركة، بحيث يتم تضمينها المواءمات الخاصة بالاستجابة لما أفرزته جائحة كورونا من تداعيات على المستويات التعليمية التعلمية والصحية والنفسية.

بدورها، أبدت تايلور استعداد المؤسسة للمضي قُدماً في التعاون، وبما يعزز النهج التشاركي للقيام بتدخلات تستجيب لما يرتبط بالتعليم في حالات الطوارئ.

وتم خلال اللقاء، التوافق على مجموعة خطوات من شأنها تعزيز التعاون والتكامل بين الفرق الفنية من الطرفين.

كما أكد المشتركون أهمية تحقيق التوازن بين استكمال النشاطات المدرجة حالياً على الخطة، والإفادة من تقييمها في تطوير نشاطات الخطة المستقبلية.

#وزارة التربية والتعليم

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