وكيل وزارة الداخلية: اعتماد جواز السفر " البيومتري" بداية العام المقبل

رام الله /سما/

اكد وكيل وزارة الداخلية يوسف حرب، اليوم الاثنين، اعتماد جواز السفر الالكتروني "البيومتري" بداية العام القادم، بحيث يصبح بإمكان المواطنين استخدامه.

وأضاف حرب في تصريحات صحفية، أن وزارة الداخلية تقوم بتطوير الآليات والأماكن وتدريب موظفي الوزارة، وذلك بعد تركيب المعدات اللازمة في المقر الرئيسي للداخلية.

وأوضح حرب، ان تأخر اعتماد جواز السفر الالكتروني جاء نتيجة احتجاز سلطات الاحتلال الاسرائيلي المعدات الخاصة بجواز السفر البيومتري في العام 2018، ولكن بعد الافراح عن المعدات بدأت وزارة الداخلية بالاستعدادات اللازمة.

وأشار حرب، أن الوزارة ستبدأ بتركيب المعدات في كل المديريات، فيما يكون إصدار الجواز بمقر الوزارة في رام الله.

ويعتمد هذا الجواز على بصمة الأصبع، ويتضمن شريطا ممغنطا أسود، يظهر معلومات مفصلة عن حامله فور تمرير الجواز على الحاسوب في المطارات، ما سيسهم في تقليل وقت الانتظار وتسهيل حركة المسافرين في المطارات العالمية، وهو مطالب بتطبيقه من قبل الطيران المدني الدولي.

وتعاقدت وزارة الداخلية مع شركة في فرنسا، وذلك من أجل تجهيز وتحضير النظام والمعدات، ويساهم هذا النظام

وأكد حرب أن هذا انجاز على في تقدم فلسطين كباقي الدول الأخرى في استخدام هذه الوثائق، آملا أن يتم فيما بعد العمل لإصدار الهوية البيومترية التي يتم قراءتها الكترونيا، وتحتوي على أكثر من خدمة، لاستخدامها كبطاقة لرخصة السياقة، وكتأمين صحي.