تأجيل التصويت بالكنيست على قانون تتبع الشاباك لمصابي كورونا

القدس المحتلة /سما/

أفاد موقع "والا" العبري بأن التصويت على قانون منح الشاباك صلاحيات تعقب هواتف الأشخاص المصابين بكورونا والمخالطين لهم سيؤجل إلى الأسبوع المقبل.



وأوضح الموقع أن عضو الكنيست غابي لاسكي من (ميرتس) أعلنت في اجتماع أنها لن تصوت لصالح القانون عندما يتعلق الأمر بالتصويت في الكنيست.



وأضاف الموقع أن لاسكي تنضم بذلك إلى عضو الكنيست ميراف بن آري من حزب (يش عتيد) التي أعربت عن معارضتها للقانون من داخل الائتلاف، إلى جانب الوزيرين جدعون ساعر ويفعات شاشا بيتون بعد معارضتهما لتدخل الشاباك في تتبع مصابي كورونا في مجلس وزراء الحكومة الخاص بالوباء.