  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تأجيل التصويت بالكنيست على قانون تتبع الشاباك لمصابي كورونا

الإثنين 29 نوفمبر 2021 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
تأجيل التصويت بالكنيست على قانون تتبع الشاباك لمصابي كورونا



القدس المحتلة /سما/

أفاد موقع "والا" العبري بأن التصويت على قانون منح الشاباك صلاحيات تعقب هواتف الأشخاص المصابين بكورونا والمخالطين لهم سيؤجل إلى الأسبوع المقبل.
 
وأوضح الموقع أن عضو الكنيست غابي لاسكي من (ميرتس) أعلنت في اجتماع أنها لن تصوت لصالح القانون عندما يتعلق الأمر بالتصويت في الكنيست.
 
وأضاف الموقع أن لاسكي تنضم بذلك إلى عضو الكنيست ميراف بن آري من حزب (يش عتيد) التي أعربت عن معارضتها للقانون من داخل الائتلاف، إلى جانب الوزيرين جدعون ساعر ويفعات شاشا بيتون بعد معارضتهما لتدخل الشاباك في تتبع مصابي كورونا في مجلس وزراء الحكومة الخاص بالوباء.

#الكنيست الإسرائيلي #تعقب هواتف #اسرائيل #الشاباك #مرضى كورونا #متحور أوميكرون

الأكثر قراءة اليوم

أسعار صرف العملات

تقرير: ضباط إسرائيليون يغتصبون سيدات فلسطينيات وفضائح جنسية تهز الجيش الإسرائيلي

عرض إسرائيلي لدكتاتوريي العالم: سلاح فتاك مقابل نقل السفارة

الرئيس الاسرائيلي يقتحم الحرم الابراهيمي (فيديو)

الجيش الإسرائيلي يدرس بشكل متزايد "الخطة ب" حال فشل المحادثات النووية مع إيران

إضراب شامل في مرافق ومؤسسات الأونروا

صحفي إسرائيلي يكشف.. تفاصيل إمكانية وصول آلاف عمال البناء المغاربة إلى "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

لجنة الانتخابات تصدر توضيحاً مهماً بخصوص الدعاية الانتخابية للقوائم المرشحة

20211129023318

بينيت ووزير خارجيته: إيران تسعى في فيينا لإزالة العقوبات مقابل لا شيء.. وستستمر في خداع العالم

أبو حسنة: المفوض العام للاونروا وافق على كافة مطالب الموظفين

3 وفيات و386 إصابة جديدة بـ"كورونا" و219 حالة تعاف في فلسطين

بماذا أوصت خلية الأزمة بوزارة الصحة خلال اجتماعها اليوم بغزة ؟

الاتصالات الفلسطينية