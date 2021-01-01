الأكبر والأضخم في المنطقة.. غانتس يعقد اتفاقية إنشاء مجمع استخبارات للجيش بالنقب

القدس المحتلة /سما/

أفاد موقع واللا الاسرائيلي بأنه من المقرر أن يعقد وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الاثنين، حفل توقيع اتفاقية إنشاء مجمع استخبارات للجيش الإسرائيلي في النقب.



ووفق الموقع، سيشارك في هذا الحفل رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي ومدير عام وزارة الجيش أمير ايشيل ورؤساء السلطات في الجنوب وممثلون عن شركة "الإسكان والبناء".



وروّج وزير الجيش، لهذا المشروع طويلًا، بحسب المحلل العسكري لموقع "واللا" أمير بوحبوط، فيما تُخفي إسرائيل أسباب ودوافع ذلك، إلا أنه من الواضح أن ذلك المجمع يعتبر محطة تجسسية للتنصت على المنطقة، حيث يعتبر هو الأكبر والأضخم في المنطقة بأسرها.