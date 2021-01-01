حركة إسرائيلية تعارض تعيين بيرتس رئيسًا لمعهد الصناعات الجوية

القدس المحتلة /سما/

ذكرت القناة السابعة العبرية، اليوم الإثنين، أن "الحركة من أجل نزاهة الحكم" الإسرائيلية، تقدمت إلى المحكمة العليا بالتماس ضد تعيين عمير بيرتس رئيسًا لمعهد الصناعات الجوية.



وصادقت الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد على تعيين رئيس حزب "العمل" الأسبق عمير بيرتس، رئيسًا لمعهد الصناعات الجوية.



يُشار إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس، قدم اقتراح تعيين بيرتس بدعم من وزير المالية أفيغدور ليبرمان، مبررًا ذلك بوجود حاجة حقيقية لتعيين بيرتس، وأنه يمتلك مهارات خاصة وخبرة واسعة في إدارة الوزارات الحكومية والمنظمات الكبيرة والأنظمة والعمال والميزانيات.



ولفت موقع "والا" العبري، إلى أن لجنة التعيينات للخدمة العامة، رفضت ترشيح بيرتس لهذا المنصب، بسبب انتمائه السياسي وكونه ليس عضوًا في مجلس إدارة هيئة الشركات الحكومية.



وأضاف الموقع، أنه رغم عدم موافقة لجنة التعيينات، إلا أن غانتس قرر الالتفاف على القرار وتقديم اقتراح تعيين بيرتس على أي حال.



وأوضح الموقع العبري، أن غانتس حصل على موافقة المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، الذي قال إنه لا يوجد عائق قانوني أمام الموافقة على تعيين بيرتس، لكنه يُثير صعوبات قانونية كبيرة.