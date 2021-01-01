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الرئيس يصل الدوحة بدعوة من أمير قطر

الإثنين 29 نوفمبر 2021 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يصل الدوحة بدعوة من أمير قطر



الدوحة /سما/

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، العاصمة القطرية الدوحة، بدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في افتتاح منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم يوم غد.

وسيلتقي الرئيس خلال الزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعددا من رؤساء الوفود المشاركين في افتتاح البطولة.

ويضم الوفد كلا من: أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الفريق جبريل الرجوب، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس مصطفى أبو الرب، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وياسر عباس، وسفير دولة فلسطين لدى دولة قطر منير غنام.

#الرئيس عباس #قطر #تميم بن حمد آل ثاني #فلسطين

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