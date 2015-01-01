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"يادلين" قبيل محادثات فيينا: إسرائيل في موقع ضعيفة وبدون أي خطة

الإثنين 29 نوفمبر 2021 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يادلين" قبيل محادثات فيينا: إسرائيل في موقع ضعيفة وبدون أي خطة



القدس المحتلة /سما/

قال الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، عاموس يدلين، إنّ "إيران تصل إلى "فيينا" لاستئناف المحادثات النووية واثقة جداً من نفسها ومطالبها عالية، وإذا لم يُقدّم الأميركيون تنازلات إضافية فالطريق ذاهبة إلى الأزمة أو إلى الانفجار".
 
وشدد يدلين، وفقًا لقناة "كان" العبرية، على أنّ "إسرائيل موجودة في نقطة بداية ضعيفة تمهيداً لهذه المحادثات، لأنه سواء حصل اتفاق أم لا- قدرة المناورة الإسرائيلية تتقلص، ولا سيما بسبب الاستراتيجية الأميركية القائمة على "أقل مقابل أقل".
 
كما أشار إلى أنّ "المطالب الإيرانية أصبحت أصعب إزاء الأميركيين، ولذلك من جانبهم يتوقعون رفع جزء من العقوبات"، مبيناً أنّه "بالتأكيد هناك خطر كهذا". 
 
وأردف يدلين أنّه "على أيّ حال الاتفاق الذي سنصل إليه ليس الاتفاق الذي ترغب به إسرائيل وأيضاً العودة لاتفاق عام 2015 هي العودة إلى اتفاق أسوأ، في الواقع لن نفرح إذا عدنا إلى هذا الاتفاق"، لافتاً أنّ "إسرائيل أخطأت في الاستراتيجية، فعام 2018 عندما خرجت الولايات المتحدة من الاتفاق، عندها لم نغف فقط في نوبة الحراسة، بل تركتنا الحراسة، ولم نحضر أي خطة".
 
وتستأنف الاثنين، في فيينا المحادثات الدولية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بعد خمسة أشهر من تعليقها في يونيو/حزيران وسط أجواء إيجابية حين قال دبلوماسيون إنهم "قريبون" من التوصل إلى اتفاق. لكن وصول المحافظ إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة الإيرانية غير المعطيات

#اسرائيل #البرنامج النووي الإيراني #الاتفاق النووي #ايران #محادثات فيينا

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