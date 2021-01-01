مهرجان تأبين للواء جهاد الغول بالخليل يؤكد استمرار شعبنا على العهد

الخليل /سما/

نظمت اللجان الشعبية الفلسطينية تحت رعاية المكتب الدائم لفصائل العمل الوطني يوم امس في متحف ومطعم الديرة بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية مهرجان لتابين القائد الوطني الكبير اللواء جهاد الغول "ابو حلمي" رفيق درب الرئيس الراحل ياسر عرفات بحضور الابن الاكبر للفقيد السيد "حلمي الغول" وعدد من افراد اسرة وعائلة الفقيد ومشاركة عدد من رفاق دربه واصداقائه واحبائه وكان على راسهم قائد قوات جهاز حرس الرئيس الخاص القوات ال 17 الاسبق اللواء فيصل ابو شرخ ورئيس مجلس بلدية الخليل القائد الفتحاوي الشيخ تيسير ابو اسنينة وعميد الخير والاصلاح والانسانية في محافظة الخليل وفي فلسطين المحسن الكبير الحاج ابو اكرم ابو اسنينة وممثل حركة فتح في المكتب الدائم لفصائل العمل الوطني عضو اقليم حركة فتح القائد اللواء محمد البكري وامين عام اللجان الشعبية الفلسطينية القائد الوطني عزمي الشيوخي ومنسق المكتب الدائم للفصائل والقوى الوطنية في محافظة الخليل القائد الوطني ماهر السلايمة والقائد الوطني الكبير اللواء محمد امين الجعبري وعضو الاقليم السابق مسؤول العلاقات العامة والمؤسسات في مجلس عائلة ابو اسنينة القائد الفتحاوي عيسى ابو ميالة .

وبحضور مساعد محافظ محافظة الخليل الدكتور رفيق الجعبري ورئيس النيابة العامة الاستاذ اشرف مشعل وعضو اللجنة العليا للسلم الاهلي رجل الاعمال والخير والاصلاح الحاج نافذ حيدر الجعبري ومدير عام مديرية وزارة الداخلية في محافظة الخليل الأستاذ احمد الجعبري ومدير عام مديرية وزارة الاشغال العامة والاسكان المهندس عطا الزعتري والصيدلاني ضرار ابو اسنينة ورجل الخير والاصلاح المقدم سامي ابو ميالة ورجل الاعمال والوجيه الفاضل اكرم ابو اسنينة وعدد من اعضاء مجلس عائلة ابو اسنينة ورئيس الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين الحاج ماجد الشيوخي ومدير عام جمعية ومدرسة الامل للصم الاستاذ محمد فارس مكاوي الهشلمون ورئيس مجلس عائلة ال السعيد الشيخ رائد السعيد والاعلامي الكبير الاستاذ وائل الشيوخي ورجل الخير والاصلاح القيادي الفتحاوي المتقاعد العسكري يعقوب بياتنة وعدد من الشخصيات الوطنية والوجهاء .

واكد الحضور والمشاركين استمرار شعبنا على العهد والقسم وطريق الكفاح والنضال والشهداء مع القيادة الشرعية منظمة التحرير الفلسطينية حتى النصر التحرير وتحقيق الاهداف الوطنية العليا لشعبنا العظيم .

وفي البداية القى مساعد محافظ الخليل الدكتور رفيق الجعبري كلمة ترحيبية باسم محافظة الخليل واهلها بعائلة الفقيد الغول ونقل تحيات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري للحضور مترحما على روح الفقيد وارواح الشهداء والحرية للاسرى .

وذكر الدكتور رفيق الجعبري مناقب الفقيد واشار الى ان للخليل وجه مشرق في الاقتصاد وفي العادات العربية الاصيلة وفي الشهامة وفي النضال والتضحية والوفاء .

والقى امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية القيادي الفتحاوي عزمي الشيوخي كلمة اكد خلالها استمرار وتصاعد المقاومة الشعبية والنضال والكفاح والمقاومة في جميع المناطق والميادين على العهد والقسم للقيادة الشرعية منظمة التحرير الفلسطينية ممثلنا الشرعي والوحيد على طريق الفقيد الوطني الكبير المرحوم اللواء جهاد الغول رفيق درب الرئيس الراحل ياسر عرفات والمناضلين والشهداء حتى العودة والتحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف في ظل قيادة رمز الشرعية سيادة الرئيس محمود عباس ابو مازن الثابت على الثوابت الوطنية .

وذكر الشيوخي مناقب الفقيد وحادثة احتضانه للرئيس الراحل ابو عمار عندما سقطت طائرته في الصحراء الليبية ليفديه بنفسه وشدد على اهمية اعادة الوحدة وانهاء الانقسام الاسود وضرورة توحيد كل الجهود لمواجهة التحديات والاخطار المحدقة بشعبنا وبقضيتنا .

واضاف الشيوخي ان الفقيد ابو حلمي كان من الرعيل الاول واحد مؤسسي الثورة الفلسطينية المعاصرة ومنظمة التحرير الفلسطينية ورفيق درب الرئيس الراحل ياسر عرفات وأشاد بتضحيات وكفاح الفقيد الغول وبتاريخه الوطني والنضالي المشرف .

ونقل عزمي الشيوخي تحيات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح القائد عباس زكي للحضور معربا عن اعتذاره لابناء الفقيد اللواء جهاد الغول لعدم تمكن الاخ القائد عباس زكي من حضور التابين بسبب التزامه بمهرجان للاسرى واجتماع للقيادة في رام الله يتزامن مع موعد حفل التابين وان القائد عباس زكي لن ينسى رفيق الدرب الفقيد المناضل جهاد الغول وان اسرة الفقيد الغول هي اسرة القائد عباس زكي ومن اهل بيته كانت وستبقى .

وفي نفس السياق اشاد اللواء فيصل ابو شرخ بالتاريخ النضالي والوطني لرفيق الدرب والنضال والكفاح الفقيد اللواء جهاد الغول الى جانب الزعيم الراحل ياسر عرفات وبعدها الى جانب سيادة الرئيس محمود عباس حامل الامانة والثابت على الثوابت الوطنية .

واكد ابو شرخ ان مثل هذه الفعاليات والأنشطة والمناسبات تعزز الوحدة الوطنية والتكافل الوطني والاجتماعي والاسري والعائلي بين جماهير شعبنا العظيم من جهة ومع قيادتنا الشرعية من جهة ثانية .

وتحدث القائد عيسى ابومياله صديق الفقيد ورفيق دربه في قوات ال 17 في كلمته عن مناقب الفقيد مترحما على روحه الطاهرة وأرواح الشهداء . وقال ان رفيق الدرب الأخ اللواء جهاد الغول كان من قادة قوات ال١٧ المميزين بعطائهم ونضالهم ووفائهم وكان يتمتع بأخلاق وشجاعة القائد والمناضل بقربه في العمل المباشر من الرئيس الشهيد ابوعمار . وقال ابو ميالة بأن قوات ال١٧ كانت تتميز بالعمل بروح الفريق والعطاء والفداء ونظام الأسره الواحده والمحبه ما بين قادتها وضباطها وافرادها حتى يومنا هذا مشيدا بالقائد اللواء ابو فيصل ابو شرخ وبالاخ اللواء ابو عوض ضمرة وبالفقيد اللواء جهاد الغول .

وقدم ابو ميالة الشكر لقائده الأخ اللواء فيصل أبوشرخ الذي كان له الفضل بترسيخ هذا النظام الاخوي الصادق بين قوات ال 17 أبان فترة قيادته للقوات التي كانت تعتبر الدرع الواقي للقياده وللثوره وللقرار الوطني الفلسطيني المستقل ولسلطتنا الوطنية واجهزتنا الامنية قبل وبعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية على الارض .

داعيا ابو ميالة والمشاركين والحضور الله عز وجل ان يرحم الفقيد وشهداء الثورة الفلسطينية بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جناته وبالشفاء وموفور الصحية والعافية للاخ اللواء فيصل ابو شرخ وبالحرية لاسرانا الابطال .

واكد بأن شعبنا وقضيته العادلة يتعرضان لمؤامره كبيره ونحن أحوج ما نكون للوحده الوطنيه والمجتمعية وبالالتفاف حول القياده الفلسطينيه وحماية وجود الاجهزه الامنيه ومساندتها ضد العابثين والخارجين عن القانون وأعداء المشروع الوطني الذي ضحى من أجله عشرات الآلاف ما بين شهداء وأسرى وجرحى .

وتحدث كل من رئيس بلدية الخليل الشيخ تيسير ابو اسنينة واللواء محمد امين الجعبري واللواء محمد البكري والحاج اكرم ابو اسنينة والاستاذ اشرف مشعل ورجل الخير والاصلاح نافذ حيدر الجعبري عن مناقب الفقيد اللواء جهاد الغول واكدوا على اهمية التعاون المشترك وتعزيز التكافل والوحدة ونبذ بذور الفتنة وفرض سيادة القانون والنظام العام وحماية مكتسبات شعبنا والحفاظ على السلم الاهلي وحماية الممتلكات العامة والخاصة ودعم الاجهزة الامنية والحفاظ على هيبة السلطة الوطنية والقضاء ورفع الغطاء عن الخارجين على القانون .

وفي نفس الاطار ثمن الشيوخي وابو ميالة والمشاركين والحضور في حفل التابين وقوف الاخوة في هيئة المتقاعدين العسكريين الفلسطينية وفي مقدمتهم رئيس الهيئة اللواء صلاح اشديد "ابو عدي" على وقوفهم الاخوي الصادق الى جانب عائلة الفقيد الغول في بيت العزاء طيلة ايام استقبال المعزين وكل من وقف الى جانب عائلة الغول المناضلة في مصابها الجلل وعلى راسهم جميعا سيادة الرئيس محمود عباس ومؤسسة الرئاسة بكاملها .

ومن جهته ثمن الابن الاكبر للفقيد السيد حلمي جهاد الغول تنظيم هذا المهرجان واللقاء التابيني والتكريمي لوالده ولعائلته وقال ان هذه لفتة كريمة من مؤسسات وعشائر الخليل لتكريمهم الفقيد القائد اللواء جهاد الغول وتكريم أسرته وعائلته وذويه .

واعتبر ان المهرجان التأبيني هو تاكيد من مؤسساتنا وشعبنا العظيم على الدور الكفاحي والنضالي والوطني لجيل مفجري الثورة المعاصرة .

وشكر باسم عائلة الغول اللجان الشعبية والمكتب الدائم لفصائل العمل الوطني وممثلي القوى والمؤسسات الرسمية والوطنية والاهلية والشعبية وكبار العشائر في محافظة الخليل على حفاوت الاستقبال وحسن الضيافة ودقة التنظيم وفي المقدمة اللواء فيصل ابو شرخ وجميع زملائه ورفاق الدرب وكبار العشائر وممثلي المؤسسات في محافظة الخليل .

وذكر حلمي جهاد الغول ان سيادة الرئيس محمود عباس هو الاب الكبير للاسرة الفلسطينية الكبيرة وقال لن ننسى كعائلة الغول مشاطرة سيادته ومؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وقادة الاجهزة الامنية والامناء العامين للفصائل الاحزان والألم ووقوفهم الى جانبنا مما خفف من مصابنا الجلل بفقيدنا الغالي اللواء جهاد الغول .