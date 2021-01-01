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لجنة دعم الصحفيين : الاحتلال يرتكب أكثر من 800 انتهاك بحق الصحفيين الفلسطينيين

الإثنين 29 نوفمبر 2021 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة دعم الصحفيين : الاحتلال يرتكب أكثر من 800 انتهاك بحق الصحفيين الفلسطينيين



غزة /سما/

أكدت لجنة دعم الصحفيين، في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، أن الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في انتهاكاته بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الذين يوثقون بأقلامهم وكاميراتهم عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وتؤكد لجنة دعم الصحفيين انه  في الوقت الذي تنظم به الأمم المتحدة فعالية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، وجب علينا تحريك وجهة العالم أجمع على ما يعانيه  الشعب الفلسطيني عامة والصحفيين خاصة من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المعنوية والجسدية ما تعيق ممارسة عمله المهني  في فضح  جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتحد من حرية الرأي والتعبير لديه".

وذكرت اللجنة، أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو مناسبة تبنتها وتنظمها الأمم المتحدة، وتدور فعالياتها في مقر الأمم المتحدة في نيويورك كما في مكاتبها في جنيف وفيينا، و عادة يتم الاحتفال به في 29 نوفمبر من كل عام للتذكير بالقرار 181 الخاص بفلسطين، و في 2003 تم الاحتفال به في 1 ديسمبر .

ولفتت اللجنة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب (802) انتهاكاً بحق الصحفيين الفلسطينيين منذ بداية عام 2021، حيث تنوعت ما بين  تدمير مقراتهم ومؤسساتهم وقصف منازلهم خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، عدا عن الاستهداف المباشر بالرصاص والقنابل السامة والضرب والاعتقال وإصدار العديد من الاحاكم الفعلية والإدارية بحقهم، والمنع من التغطية، واغلاق المؤسسات الإعلامية ومحاربة المحتوى الفلسطيني، عدا عن التهديد ومداهمة منازل الصحفيين وتحطيم معداتهم والتنكيل بهم وتعذيبهم خلال  التحقيق معهم  في سجون الاحتلال.

وناشدت اللجنة إلى ضرورة التحرك العاجل بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال والذي يقبع أكثر من (17) صحفياً  ما بين الحكم بالسجن الفعلي لعدة سنوات، والاعتقال الإداري والذي يتم تجديده عدة مرات دون تهم تذكر، عدا عن توقيف آخرين لعدة سنوات دون محاكمة أو تهمة.

وطالبت اللجنة الصحفيين الفلسطينيين استغلال يوم التضامن في إظهار الجوانب الإنسانية وتغطية الأحداث التي تزدحم بها فلسطين، وتوثيق الاعتداءات والجرائم التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون.

 ودعت المنظمات الحقوقية والمدافعة عن حريات الإعلام العربية والدولية بمزيد من التحرك لفضح سياسة الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الدعم له لمساندته في الصمود ومواجهة التحديات المتراكمة سواء على مستوى هذه الانتهاكات والعنف الإسرائيلي أو على مستوى ضعف الإمكانيات .

وطالبت اللجنة هيئة الأمم المتحدة، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، على جرائمهم بحق الصحفيين الفلسطينيين لكي لا يفلتوا من العقاب.

#لجنة دعم الصحفيين #الانتهاكات الاعلامية #الصحفيين الفلسطينيين

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