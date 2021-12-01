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الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الثلاثاء

الإثنين 29 نوفمبر 2021 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الثلاثاء



غزة/ سما /

نشرت وزارة الداخلية آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء.

وأوضحت أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الأولى + الثانية + الثالثة من كشف المسافرين رقم (2021/40) اضغط هنا..

وسيكون السفر لجميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/12): اضغط هنا..

وطالبت الداخلية المسافرين التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

 وطالبت أيضاً ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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