  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

سوريا.. كشف تفاصيل جريمة مروعة في ريف دمشق والقبض على المجرمين

الإثنين 29 نوفمبر 2021 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
سوريا.. كشف تفاصيل جريمة مروعة في ريف دمشق والقبض على المجرمين



دمشق / سما /

كشف مركز شرطة الحسينية في ريف دمشق تفاصيل جريمة ارتكبت بحق شاب قبل 6 أشهر، وذلك بعد ادعاء ذويه بتغيبه عن منزله منذ مدة طويلة.

وفي تفاصيل الحادثة، قالت وزارة الداخلية السورية إن أحد المواطنين قدم بلاغا إلى مركز شرطة الحسينية بريف دمشق يفيد بتغيب ابن شقيقه منذ حوالي 6 أشهر بعد خلاف ومشاجرة مع شقيقه، وأنه سمع من أحد الجيران أن الأخير كان يقوم بحفر حفرة في منزله مما أثار الشك لديه.

وتوجهت دورية من مركز الشرطة إلى منزل المذكور شقيق المتغيب، وبتحريه تبين أنه غادر إلى لبنان منذ حوالي 10 أيام، فيما تم العثور على حوض ورود ضمن المنزل أكد الجوار أنه لم يكن موجودا من قبل، فتم حفر الحوض وعثر على جثة الشاب المفقود.

ومن خلال التحري، تم الاشتباه بزوجة شقيق المتوفي وبالتحقيق معها اعترفت بإقدام زوجها على قتل أخيه بسبب خلافات شخصية بينهما، وأنه قام بدفنه ضمن المنزل بعد إعلام عمه، فتم إلقاء القبض على عمه وبالتحقيق معه اعترف بأنه يعلم بمقـتل المغدور وساعد القاتل بإعطائه أدوات للحفر وتستر عليه وطلب منه أن يدفنه ضمن المنزل.

وتم إذاعة البحث عن القاتل، وما زالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم، وسيتم تقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم.

 
#سوريا #ريف دمشق #دمشق #جريمة #المجرمين #الحسينية

الأكثر قراءة اليوم

أسعار صرف العملات

عرض إسرائيلي لدكتاتوريي العالم: سلاح فتاك مقابل نقل السفارة

بعد رفض دعوى الطبيب الفلسطيني الذي فقد بناته الثلاث: محاولات لمقاضاة إسرائيل دوليا

الرئيس الاسرائيلي يقتحم الحرم الابراهيمي (فيديو)

الجيش الإسرائيلي يدرس بشكل متزايد "الخطة ب" حال فشل المحادثات النووية مع إيران

إضراب شامل في مرافق ومؤسسات الأونروا

صحفي إسرائيلي يكشف.. تفاصيل إمكانية وصول آلاف عمال البناء المغاربة إلى "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

أبو حسنة: المفوض العام للاونروا وافق على كافة مطالب الموظفين

3 وفيات و386 إصابة جديدة بـ"كورونا" و219 حالة تعاف في فلسطين

بماذا أوصت خلية الأزمة بوزارة الصحة خلال اجتماعها اليوم بغزة ؟

الرئيس أمام مؤتمر "التحرر الذاتي للفلسطينيين": لن نقبل ببقاء الاحتلال لأرضنا وشعبنا للابد

حماس تكشف كيف سترد على قرار بريطانيا بتصنيفها "إرهابية"

الاتصالات الفلسطينية