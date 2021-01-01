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مسافر يختبئ ساعتين في عجلات طائرة

الإثنين 29 نوفمبر 2021 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسافر يختبئ ساعتين في عجلات طائرة



وكالات / سما /

اختبأ مسافر خلسة في حجرة ضيقة لمعدات هبوط طائرة تابعة لشركة أميركان إيرلاينز لأكثر من ساعتين أثناء رحلتها من فواتيمالا إلى ميامي.

ووفقاً لصحيفة ميامي هيرالد، قالت هيئة الجمارك وحماية الحدود إنه تم القبض على الرجل البالغ 26 عاماً في مطار ميامي الدولي عندما حاول الاختباء في حجرة عجلات الهبوط. وتم نقله إلى مستشفى محلي. 

وذكرت الهيئة: "يتعرض الأشخاص لمخاطر شديدة عندما يحاولون إخفاء أنفسهم في أماكن ضيقة ... ولا يزال الحادث قيد التحقيق". 

وشرح مسؤول الاتصالات في إدارة الطيران بمقاطعة ميامي ديد،جريج تشين، إن الرجل كان مختبئاً في حجرة معدات هبوط رحلة أميركان إيرلاينز 1182 في رحلة تستغرق نحو ساعتين و50 دقيقة من مدينة غواتيمالا سيتي إلى ميامي.  

وقالت إدارة شرطة ميامي ديد إنها ساعدت هيئة الجمارك وحماية الحدود في تحقيقاتها.

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