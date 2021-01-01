عطاء فلسطين تشرع بترميم البيوت المتضررة في قطاع غزة

غزة / سما /

شرعت جمعية عطاء فلسطين الخيرية وبدعم من بنك الأردن وفاعلين خير، بتنفيذ مشروع ترميم المنازل المتضررة جزئياً جراء عدوان 2021م على قطاع غزة.



وقالت مؤسس ومدير عام الجمعية د. رجاء أبو غزالة، أن المشروع يستهدف محافظتي غزه والشمال، واختارت الجمعية أصحاب هذه البيوت وفقاً لاستمارات تسجيل الأيتام لديها وقوائم وزارة التنمية الاجتماعية، واستنادا على زيارات ميدانية قامت بها.



وأوضحت أن الجمعية تعاقدت مع شركة مقاولات متخصصة بعد استدراج المناقصات، وأن ترميم هذه المنازل يشمل صيانة الأسقف وبناء الجدران والقصارة والتبليط والدهان وإمدادات شبكات المياه والكهرباء وتركيب شبابيك وأبواب وبراميل مياه. وأضافت أن الشركة ستبدأ بعملية الترميم ديسمبر / كانون الأول حتى بداية شهر فبراير/ شباط 2022 بإشرافِ الجمعية.



وشكرت الجمعية ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد مأمون أبو شهلا، بنك الأردن وفاعلي الخير على دعمهم اهلنا في قطاع غزه وذلك من خلال تنفيذ المشاريع الخيرية والانسانية التي تساهم في التخفيف من اعبائهم في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها، متمنين استمرار مثل هذه المشاريع التي تساند المواطن الفلسطيني مساندة حقيقية.