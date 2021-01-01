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حماس تثمن موقف الوفد البرلماني الايراني

الإثنين 29 نوفمبر 2021 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تثمن موقف الوفد البرلماني الايراني



غزة/ سما /

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الموقف الشجاع للوفد البرلماني الإيراني لمقاطعته اجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي تزامنا مع كلمة رئيس وفد الكنيست آفي ديختر".


وقال القيادي في الحركة إسماعيل رضوان "نثمن عاليًا الموقف الشجاع للوفد البرلماني الإيراني لمقاطعته اجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، ومغادرة الجلسة تزامنًا مع كلمة رئيس وفد الكنيست الصهيوني الإرهابي آفي دختر أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في مدريد".

وأكد رضوان أن هذا الموقف السياسة الثابتة المقدرة للجمهورية الإسلامية في إيران ومؤسساتها التي تقف على الدوام مع قضيتنا الوطنية وحقوق شعبنا ومقاومته، وترفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

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