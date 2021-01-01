أبو حسنة: المفوض العام للاونروا وافق على كافة مطالب الموظفين

غزة / سما /

أعرب المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة اليوم الاثنين عن استغرابه لإصرار المؤتمر العام لاتحاد الموظفين للشروع بإضرابه الشامل.

وقال أبو حسنة في حديث له " إن المفوض العام للوكالة استجاب لمطالب الاتحادات ضمن اتفاق تم مع رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.أحمد أبو هولي".

وأوضح أن المفوض العام استجاب لأبرز مطالب المؤتمر العام والمتمثلة بإلغاء الإجازة الاستثنائية والموافقة على بند التوظيف ومواصلة دفع العلاوة الشهرية.

وبين أبو حسنة أن المفوض وافق على إعادة تفعيل بند العلاوة الشهرية للموظفين بعد أن تم تجميده في شهر مارس الماضي.

وأكد أن المفوض العام أعطى أوامره لتنفيذ الاتفاق وبشكل فوري، ورغم ذلك أصر المؤتمر العام للاتحادات الذي يمثل 7 مناطق على مواصلة الإضراب واعترضوا على بعض الصياغات ويريدون ضمانات رغم أن الدول المضيفة مطلعة وموافقة على الاتفاق المذكور.