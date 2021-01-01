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3 وفيات و386 إصابة جديدة بـ"كورونا" و219 حالة تعاف في فلسطين

الإثنين 29 نوفمبر 2021 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 وفيات و386 إصابة جديدة بـ"كورونا" و219 حالة تعاف في فلسطين



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 3 حالات وفاة، و386 إصابة جديدة بـ"كورونا"، و219 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة في الضفة الغربية في رام الله، والخليل، ونابلس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 9، الخليل 104، بيت لحم 33، جنين 28، رام الله والبيرة 43، أريحا والأغوار 8، نابلس 16، طولكرم 4، ضواحي القدس 2، قلقيلية 1، قطاع غزة 138".

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 4، الخليل 4، بيت لحم 14، جنين 2، رام الله والبيرة 27، أريحا والأغوار 2، نابلس 14، طولكرم 4، ضواحي القدس 2، قلقيلية 2، قطاع غزة 144".

وقالت: إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 42 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 79 مصابا، بينهم 8 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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