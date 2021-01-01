التميمي: اقتحام هرتسوغ للحرم الإبراهيمي تحدٍ خطير للقرارات الدولية

رام الله / سما /

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، اقتحام رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوغ للحرم الابراهيمي، تحديا خطيرا للقرارات الدولية.

وقال التميمي، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن هذا الاقتحام يمثل منعطفا خطيرا يمس بكل ما يمت للإرادة الدولية بصلة.

وأضاف أن هذا الاقتحام "يأتي في إطار مخطط التهويد الذي تنفذه سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المقدسات، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، والحرم الابراهيمي في الخليل".

وحيّا التميمي "جماهير شعبنا التي هبت للدفاع عن الحرم الابراهيمي، وتعرضت للقمع والاعتداء من قبل قوات الاحتلال التي حولت البلدة القديمة ومحيط الحرم إلى ثكنة عسكرية".