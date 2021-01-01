أمور يجدر بهاوي التصوير الالتفات إليها قبل شراء هاتف جديد

وكالات / سما /

ساعد التطور التكنولوجي، لا سيّما تطبيقات الهواتف الذكية والكاميرا في بعضها، هواة التصوير، علمًا أن بعض الهواتف الجوّالة يحتوي على إمكانيات تغني هواة التصوير عن شراء الكاميرات المتطورة؛ فما هي الأمور التي يجدر بهواة التصوير الالتفات إليها، قبل شراء جوّال جديد؟

قبل شراء جوال جديد

مزايا الكاميرا في الهاتف الجوّال: قبل شراء جوّال جديد، على هاوي التصوير البحث عن مزايا فائقة للكاميرا، بحيث تكون جودة الأخيرة عالية، وقادرة على التقاط صورة دقيقة بتفاصيلها، من دون الإغفال عن التركيز أي الخاصّية التي تعرف باسم Focus)، وتتعرّف إلى الوجوه أو الأجسام التي يودّ المصور إظهارها وحدها، مثل: تصوير شخص والتركيز عليه وعمل ما يشبه الضباب "Blur" على باقي أجزاء الصورة.

من ناحية أخرى، يجب أن تلتقط الكاميرا الألوان بشكل جيد، حيث هناك بعض الهواتف التي تتميز بجودة ألوان الصورة، ويرجع ذلك إلى قدرة العدسات على ضبط كل ما يخص الصورة.

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ذاكرة الهاتف: أضف إلى ذلك، على هاوي التصوير النظر إلى حجم ذاكرة الهاتف، حتى يكون الأخير قادرًا على الاحتفاظ بمجموعة كبيرة من الصور، لا سيّما أن تلك الصور عالية الجودة تشغل مساحة كبيرة.

دقة الشاشة: من غير المنطقي أن يركز هاوي التصوير على الكاميرا عالية الجودة من دون الشاشة التي تعد بمثابة المرآة لجودة الكاميرا، لذا لا بدّ من السؤال عن حجم الشاشة ودقتها، حيث يجب أن تزيد على 1080، وتكون درجة سطوعها عالية.

وزن الهاتف وجودة خاماته: قد لا يعير أحد انتباهًا لهذه النقطة، إلا أنها أساسيّة في عمليات التصوير. يرجع ذلك إلى احتماليّة سقوط الهاتف من يديّ المستخدم، أثناء التصوير، فإذا كانت إمكانيّات الهاتف رديئة، سوف يتعرض الإطار الخارجي للكسر وكذلك المكونات الداخلية.

إمكانية التصوير بوساطة أزرار الهاتف: في بعض أوضاع التصوير، يحتاج الشخص إلى التصوير باستخدام زرّ رفع الصوت أو خفضه، وذلك لصعوبة استخدام خاصّية اللمس للتصوير، لذلك من الأفضل أن يكون الهاتف يدعم تلك الخاصية.

التصوير باستخدام الهاتف الجوّال

المعالج: الهاتف الذي يحتوي على معالج قوي يكون مناسبًا لهاوي التصوير، وذلك لسرعة التقاط الصور.

بطّارية قوية: ينتقل هاوي التصوير أحيانًا إلى أماكن بعيدة لملاحقة شغفه، لذلك هو في حاجة إلى بطارية قوية تستمرّ فعاليتها لأطول وقت ممكن، وذلك لصعوبة الشحن في تلك الأماكن.

"فلاش" قوي: يحتاج بعض الأماكن أو وضعيات التصوير إلى أن تكون الكاميرا مزوّدة بـ"فلاش"، وذلك لضبط سطوع الصورة وإضاءتها.