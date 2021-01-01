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بماذا أوصت خلية الأزمة بوزارة الصحة خلال اجتماعها اليوم بغزة ؟

الإثنين 29 نوفمبر 2021 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
بماذا أوصت خلية الأزمة بوزارة الصحة خلال اجتماعها اليوم بغزة ؟



غزة/ سما /

عقدت خلية الأزمة بوزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، اجتماعاً مهما لبحث تطورات الحالة الوبائية، في اعقاب المخاوف العالمية من انتشار المتحور الجديد من "كورونا" "اوميكرون" شديد سرعة الانتشار.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في تصريحات  عقب الانتهاء من اجتماع خلية الأزمة برئاسة الوكيل يوسف أبو الريش، إن خلية الازمة راجعت كافة الملفات المتعلقة بالجهوزية والاستعداد لمواجهة الموجة المحتملة.

وأكدت خلية الأزمة على ضرورة التزام المواطنين والمؤسسات والقطاعات المختلفة بإجراءات الوقاية والسلامة، مشددة على مأمونية وسلامة التطعيمات المتوفرة ونجاعتها في الحماية من مضاعفات الفيروس.

كذلك نقل القدرة تأكيد الخلة عزمها على تكثيف حملة التطعيم ضد فيروس "كورونا" في المجتمع والمؤسسات والمدارس والجامعات، واستنفار كافة الفرق الميدانية وتسيير وحدات متنقلة للتطعيم داخل الاحياء السكنية.

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