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أبو هولي: اجتماعات اللجنة الاستشارية ستناقش أزمة "الأونروا" المالية

الإثنين 29 نوفمبر 2021 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو هولي: اجتماعات اللجنة الاستشارية ستناقش أزمة "الأونروا" المالية



عمان / سما /

انطلقت، اليوم الاثنين، في العاصمة الأردنية عمان، اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية "الأونروا"، بمشاركة ما يقارب 30 دولة من الأعضاء الدائمين في اللجنة الاستشارية، وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول المانحة، والمجموعة الأوروبية، وجامعة الدول العربية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن اجتماعات اللجنة الاستشارية بدأت أعمالها، اليوم، وتستمر لمدة يومين، لمناقشة قضايا متعددة ذات صلة بأنشطة وبرامج عمل "الأونروا"، والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، والتحديات الرئيسية التي تواجهها في مناطق عملها في ظل أزمتها المالية.

#أحمد أبو هولي

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