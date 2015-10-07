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هيئة الأسرى: 32 أسيرة بينهن 9 أمهات يقبعن في سجون الاحتلال

الإثنين 29 نوفمبر 2021 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن 32 أسيرة فلسطينية يقبعن في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهن 9 أمهات.

وأضافت الهيئة في بيان، اليوم الاثنين، أن الأسيرة شروق دويات (24 عاما)، تقبع في سجن "الدامون"، حيث اعتقلت بتاريخ 7/10/2015، لحظة إصابتها بالرصاص الحي الذي أطلقه عليها أحد المستوطنين في شارع الواد، بالقرب من المسجد الأقصى المبارك.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت سابقا حكما بحق الأسيرة دويات بالسجن لمدة 16 عاما، إضافة الى غرامة مالية بقيمة 80 ألف شيقل، وتعتبر إحدى الأسيرات اللواتي يقضين أحكاما تعسفية، الأطول في قائمة الأسيرات المتواجدات في سجون الاحتلال.

وفي السياق، ما زالت الأسيرة ختام سعافين من مدينة رام الله (58 عاما) موقوفة في سجن "الدامون"، بعد أن أصدرت قوات الاحتلال بحقها حكما اداريا لمدة أربعة أشهر، إلا ان قوات الاحتلال حولت ملفها الى قضية.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت السعافين في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

يذكر أن السعافين متزوجة ولها ولد وبنتان، وهي ناشطة في العمل النسوي النقابي، وترأست اتحاد لجان المرأة الفلسطينية عام 2010، وهي عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وعضو التحالف الإقليمي للمدافعات عن الإنسان في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ونائب رئيس سكرتارية المسيرة العالمية للنساء، وعضو في الهيئة العامة لاتحاد لجان العمل الزراعي.

#هيئة الأسرى #سجون الاحتلال #الاحتلال

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