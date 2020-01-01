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"التعاون الإسلامي" تدين اقتحام الرئيس الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي وتعتبره استفزازا لمشاعر المسلمين

الإثنين 29 نوفمبر 2021 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي" تدين اقتحام الرئيس الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي وتعتبره استفزازا لمشاعر المسلمين



جدة / سما /

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اقدام الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ على اقتحام الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، معتبرة ذلك امعانا في الخطط الرامية لتهويده، وتكريس السيطرة عليه.

واعتبرت المنظمة، في بيان صحفي اليوم الإثنين، ان اقتحام الحرم الإبراهيمي يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين، وامتدادا للاعتداءات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني، وارضه، ومقدساته.

ودعت المجتمع الدولي الى التحرك السريع لحماية تلك المقدسات والأماكن التاريخية، واجبار سلطات الاحتلال الاسرائيلي على احترام حرمة الأماكن المقدسة وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته.

يشار إلى أن هرتسوغ اقتحم مساء يوم أمس الأحد، الحرم الإبراهيمي، فيما أغلقت قوات الاحتلال بواباته، ومنعت المواطنين الذين احتشدوا تنديدا بالاقتحام من الصلاة فيه، أو التواجد في محيطه واعتدت عليهم، وأجبرت أصحاب المحال على إغلاق محالهم، كما أعاقت عمل الطواقم الصحفية، واعتدت على عدد منهم، في محاولة لمنعهم من تغطية الاقتحام.

ويتزامن اقتحام هرتسوغ للمسجد الإبراهيمي مع إعلان الاحتلال المصادقة على بناء 372 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي مدينة الخليل.

#منظمة التعاون الإسلامي #الحرم الإبراهيمي #المسلمين

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