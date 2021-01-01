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الاستخبارات الإسرائيلية تتبع المصابين بعدوى سلالة كورونا "أوميكرون"

الإثنين 29 نوفمبر 2021 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاستخبارات الإسرائيلية تتبع المصابين بعدوى سلالة كورونا "أوميكرون"



القدس المحتلة / سما /

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، تعليماته إلى جهاز الاستخبارات المضادة لتتبع تحديد الموقع الجغرافي للأفراد الذين أصيبوا بسلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا.أفيد بهذا الأمر على الموقع الإلكتروني للحكومة الإسرائيلية، حيث سيتولى جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شين بيت" الذي  يدخل ضمن اختصاصاته التصدي للأنشطة الاستخباراتية المضادة، تحديد موقع المصابين من خلال الهواتف الذكية، مع الإشارة أن هذا الجهاز غير مكلف بمهمة التجسس على المصابين بسلالات أخرى من فيروس كورونا.

السلطات الإسرائيلية اتخذت هذه الخطوة بهدف التصدي على وجه لانتشار المرض. وستتم عملية المراقبة حتى منتصف ليل 2 ديسمبر .

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت في وقت سابق إغلاق الحدود أمام الأجانب بسبب سلالة "أوميكرون" الجديدة. وسيسري هذا الحظر على دخول الأجانب لمدة أسبوعين من جميع البلدان، باستثناء الحالات التي وافقت عليها لجنة الاستثناءات.

يشار إلى أن سلالة كورونا الجديدة "B.1.1.529" التي اصطلح على تسميتها "أوميكرون"، اكتشفت لأول مرة في بوتسوانا وجنوب إفريقيا وهونغ كونغ، ويفترض أنها يمكن أن تصبح البديل الأكثر خطرا من جهة العدوى.

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