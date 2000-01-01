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جوال تكرم بطلَي جوال لدوري الطائرة ودوري السلة للموسم الحالي

الإثنين 29 نوفمبر 2021 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوال تكرم بطلَي جوال لدوري الطائرة ودوري السلة للموسم الحالي



غزة / سما /

توّجت شركة الاتصالات الخلوية جوال واللجنة الأولمبية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة واتحادي الطائرة والسلة، اليوم، بطل دوري جوال لكرة الطائرة وهو فريق نادي الصداقة، وبطل دوري جوال لكرة السلة نادي خدمات المغازي، للموسم الحالي، جاء ذلك خلال احتفال تكريم للفريقين في فندق الروتس بمدينة غزة.

وشارك بتكريم بطلي الموسم، مدير عام إقليم غزة في شركة جوال، الأستاذ عمر شمالي، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية د.أسعد المجدلاوي، ونائب رئيس اتحاد الطائرة مساعد امين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية، ونائب رئيس اتحاد السلة خليل أبو شمالة، وبحضور الفرق المشاركة والطواقم الفنية من الاتحادات.

وتأتي مراسم تكريم بطلي جوال لدوري السلة ودوري الطائرة، بعد اختتام مباريات الدوريات على مدار هذا الموسم، ليستحق نادي الصداقة لقب البطولة في دوري كرة الطائرة لهذا الموسم، رافعاً رصيده كبطلٍ للدوري 18 مرة في تاريخه، وبطلاً للسوبر 6 مرات. كما حقّق نادي خدمات المغازي النجاح بقوة باستحقاقه لثنائية، لقب البطولة لدوري كرة السلة وبطلاً للكأس.

وتخلل حفل التكريم توزيع جوائز نقدية على الفائزين في دوري كرة السلة، بحيث حصل المركز الأول " نادي خدمات المغازي " على مكافأة نقدية بقيمة 8000$، والمركز الثاني " نادي خدمات البريج" حصل على 5000$، والمركز الثالث " نادي شباب المغازي" 3000$، وبقية الفرق الـ7 المشاركة حصل كل منها على 2000$.

كما حصل بطل دوري جوال لكرة الطائرة "نادي الصداقة" على مكافأة نقدية بقيمة 5000$، والمركز الثاني "نادي خدمات جباليا" 3000$، والمركز الثالث "شباب جباليا" حصل على 2000$.

يذكر أن جوال راعي الرياضة الفلسطينية، تقدم دعمها المتواصل لعدد كبير من الأنشطة والاتحادات الرياضية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأهمها اتحادات كرة القدم والسلة والطائرة واليد كتوجه أساسي في استراتيجيتها لدعم المجتمع المحلي وقطاعاته، وعلى رأسه القطاع الرياضي والشباب الفلسطيني.

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