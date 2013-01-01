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الاحتلال يُفرج عن الأسيرة نهيل أبو عيشة من الخليل

الإثنين 29 نوفمبر 2021 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، عن الأسيرة نهيل أبو عيشة (42 عامًا)، من الخليل، بعد اعتقال استمر 4 شهور.

وفي أغسطس/ آب الماضي، رفضت نيابة الاحتلال العسكرية الإفراج عن الأسيرة "أبو عيشة"، حيث أصدرت المحكمة قرارًا بالإفراج عنها بكفالة 4000 شيقل.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال المحررة "أبو عيشه" يوم 11 أغسطس 2021، خلال مشاركتها في وقفة شعبية قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل، رفضًا لتهويده، ونقلتها إلى التحقيق في عتصيون.

ووجه الاحتلال للمحررة أبو عيشة، تهمة الاعتداء على أحد جنوده خلال المسيرة.

ونهيل أبو عيشة؛ أسيرة محررة أمضت 33 شهرًا في سجون الاحتلال، وكانت قد اعتقلت في مارس 2013، وأفرج عنها في نوفمبر 2015، بعد قضاء محكوميتها.

#الاحتلال #الخليل #نهيل أبو عيشة #سجون الاحتلال

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