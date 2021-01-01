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بيت لحم: اغلاق شعبتين في مدرسة وتحويل أخرى للتعليم الالكتروني بسبب "كورونا"

الإثنين 29 نوفمبر 2021 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

قررت مديرية التربية والتعليم في بيت لحم، اليوم الإثنين، تحويل التعليم في إحدى مدارسها إلى الكتروني، واغلاق شعبتين صفيتين في مدرسة أخرى، بسبب فيروس "كورونا".

وأفادت تربية بيت لحم ، بأنه تقرر تحويل التعليم الوجاهي في مدرسة طاليتا قومي الثانوية في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم إلى تعليم الكتروني لمدة 48 ساعة، بسبب إصابة خمسة معلمين بفيروس "كورونا"، كذلك اغلاق شعبتي الصف السادس والسابع في مدرسة الكاثوليك ببيت ساحور لمدة 24 ساعة، بعد إصابة ثمانية طلاب بـالفيروس.

وأوضحت أن هذا القرار يأتي لإفساح المجال أمام طواقم الطب الوقائي لحصر دائرة المخالطين وأخذ العينات والمسوحات، من أجل الحد من انتشار الفيروس.

#بيت لحم #التعليم الالكتروني #كورونا

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