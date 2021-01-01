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عشرات حالات الاختناق واعتقال شاب خلال اقتحام الاحتلال بيت لحم

الإثنين 29 نوفمبر 2021 07:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات حالات الاختناق واعتقال شاب خلال اقتحام الاحتلال بيت لحم



رام الله / سما /

 أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، واعتقل شاب، الليلة، خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة شارع الصف وسط مدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة شارع الصف، وداهمت منزل المواطن إسماعيل البطاط، في محاولة لاعتقال نجله الأسير المحرر علي (23 عاما)، فيما أنها اعتقلته على مقربة من المنزل.

وأضافت أن مواجهات اندلعت في المنطقة، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم من عدة جهات.

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