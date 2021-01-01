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لندن تدعو إلى اجتماع طارئ الإثنين لوزراء الصحة في مجموعة السبع لبحث تطورات "أوميكرون"

الأحد 28 نوفمبر 2021 10:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
لندن تدعو إلى اجتماع طارئ الإثنين لوزراء الصحة في مجموعة السبع لبحث تطورات "أوميكرون"



لندن /وكالات/

أعلنت الحكومة البريطانية التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، الأحد أنها دعت إلى “اجتماع طارئ” الإثنين لوزراء الصحة في المجموعة بهدف بحث قضية المتحورة الجديدة لفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان إن “اجتماعا طارئا لوزراء الصحة في مجموعة السبع سيعقد الإثنين 29 تشرين الثاني/نوفمبر لمناقشة تطور الوضع المتصل بأوميكرون”.

ويأتي ذلك بعد رصد إصابات في دول عدة، وخصوصا في هولندا حيث تم كشف 13 إصابة، وكذلك في إيطاليا وألمانيا.

وحتى الآن، أكدت الوكالة البريطانية للأمن الصحي إصابة 3 أشخاص بالمتحورة في المملكة المتحدة.

ورصدت المتحورة أوميكرون للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، ودفعت دولا عدة إلى إغلاق حدودها أمام مواطني بلدان تقع في أفريقيا الجنوبية بينها جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو واسواتيني وموزمبيق، إضافة إلى زامبيا وملاوي وأنغولا.

#الحكومة البريطانية #بريطانيا #متحور أوميكرون #فيروس كورونا #مجموعة السبع

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