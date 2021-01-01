إلقاء قنبلة على حي للمستوطنين في الرملة

القدس المحتلة /سما/

ألقى شبان، مساء اليوم الأحد، قنبلة أنبوبية صوب حيّ للمستوطنين في مدينة الرملة المحتلة.

وفي تمام الساعة السابعة، أبلغ عن انفجار عبوة أنبوبية، حيث عثرت شرطة الاحتلال على شظايا القنبلة في حي للمستوطنين مقام على أراضي الفلسطينيين في الرملة.

وقال موقع 0404 العبري، إنه سمع دوي انفجار قوي مساء اليوم، حيث تجري شرطة الاحتلال عمليات بحث عن قنابل أخرى في المنطقة.

يشار، إلى أن حادثة اليوم تعد الثانية من نوعها خلال أيام قليلة، بحي للمستوطنين، حيث تم إلقاء قنبلة مشابهة على الحي ذاته قبل ثلاثة أيام.

وخلال الفترة الماضية، كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، أن المستوطنين في مدينة الرملة المحتلة باتوا يشعرون "بالرعب"، جراء تزايد عمليات استهدافهم بالزجاجات الحارقة وإطلاق النار، واعتبرت أن التوتر بين الفلسطينيين والمستوطنين في المدينة، يزداد.