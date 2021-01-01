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البريد الفلسطيني يعلن وجهات الطيران المتاحة للشهر المقبل

الأحد 28 نوفمبر 2021 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
البريد الفلسطيني يعلن وجهات الطيران المتاحة للشهر المقبل



رام الله /سما/

أعلن البريد الفلسطيني، اليوم الأحد، عن وجهات الطيران المتاحة عن شهر كانون أول المقبل، لمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الفلسطينيين للتواصل مع أقاربهم خارج الوطن.

وبين مدير عام البريد الفلسطيني معاذ ضراغمة، لـلوكالة الرسمية للأنباء “وفا”، أن وجهات الطيران المتاحة الشهر المقبل لفئة الطرود “أكبر من 2 كيلوغرام” هي كالآتي: أميركا، وهولندا، وأوكرانيا، والإمارات، والمملكة العربية السعودية، وكندا، وتايلاند، واستراليا، والعراق، وتونس، وروسيا، وفرنسا، والسويد، ومصر، والأردن، والبرازيل، وتركيا، ورومانيا، وقطر، والجزائر، وألمانيا، وقبرص، واليونان، والكويت، والمغرب، وبريطانيا، وإسبانيا، والهند، وسلطنة عمان.

ويتيح البريد الفلسطيني ارسال بعائث بريدية صغيرة أقل من “2 كيلوغرام” لجميع دول العالم باستثناء مناطق النزاع.

وأوضح ضراغمة أن البريد الفلسطيني يعمل تجديدا شهريا على خطوط الطيران، التي من شأنها زيادة وجهات الشحن لتلبية احتياجات المواطنين وايصال البريد الفلسطيني الى عدد أكبر من الدول وبأسعار منافسة كخدمة حكومية عامة.

يذكر أن البريد الفلسطيني شهد تطورات عديدة خلال الأشهر الأخيرة، شملت تحديث المرافق ورفع جودة الخدمة وسرعة التوصيل والتعاون الجمركي مع دول العالم وخاصة الدول العربية، إضافة إلى اعتماد الترميز والعنونة البريدية الفلسطينية على مستوى العالم.

#البريد الفلسطيني #أعياد الميلاد

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