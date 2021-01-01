  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتيه يرد على ادعاءات هرتسوغ بوجود حق تاريخي لليهود في مدينة الخليل

الأحد 28 نوفمبر 2021 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتيه يرد على ادعاءات هرتسوغ بوجود حق تاريخي لليهود في مدينة الخليل



رام الله /سما/

رفض رئيس الوزراء محمد اشتية، ادعاءات الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ بوجود حق تاريخي لليهود في مدينة الخليل.

واعتبر اشتية، في بيان صدر عنه، مساء اليوم الأحد، تصريحات هرتسوغ محاولة لفرض المزيد من الحقائق الزائفة في المدينة العربية الإسلامية، توطئة لتهويدها وبسط السيطرة عليها، وإخضاع سكانها الأصليين لنظام الفصل العنصري الذي تتبدى ملامحه في شوارع وحارات البلدة القديمة التي تتعرض للتطهير العرقي والتمييز العنصري.

وأدان اشتية اقتحام هرتسوغ الاستفزازي للحرم الإبراهيمي الشريف، محذرا من تداعياته الخطيرة، داعيا الأمم المتحدة ومنظمة “اليونسكو” التي وضعت الحرم الشريف على قائمة التراث العالمي، إلى التحرك العاجل لوقف تلك الانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة في مدينة القدس، والحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #يتسحاق هرتسوغ #اسرائيل #الحرم الابراهيمي

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

ما هي فُرص نجاح المشروع المِصري الإسرائيلي الجديد لتحويل قِطاع غزّة إلى “دبي ثانية”؟

رعب "أوميكرون".. لقاح فرنسي قد يكون الحل السحري

الهندي: هناك محاولات لاخضاع غزة بـ"الانفراجة الكبرى"

هآرتس: جريمة إسرائيلية جديدة بحق أطفال فلسطينيين

صلاة غير مسبوقة بحضور غانتس.. الدعاء من أجل الجيش الإسرائيلي من كنيس في المغرب (فيديو)

السعودية تعد المصريين بمفاجآت سارة اليوم

الأخبار الرئيسية

هنية

مصادر: "حماس" سلّمت القيادة المصرية ورقة سياسية متكاملة.. وهذا ما تضمّنته

جبارين يلوّح باقتراب صفقة وفاء الأحرار الثانية ويؤكد: حماس ماضية في طريقها نحو التحرير ويدها على الزناد

مواجهات2-45-730x438

في ذكراه الـ30.. يديعوت: هل بقي من “مؤتمر مدريد” غير الفشل الأمريكي في الشرق الأوسط؟

الجيش

يسرائيل هيوم: من 4 ذكرها كوخافي.. أي الساحتين أخطر على إسرائيل.. إيران أم غزة؟

هرتسوغ

الرئيس الاسرائيلي يقتحم الحرم الابراهيمي (فيديو)

الاتصالات الفلسطينية