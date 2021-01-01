اشتيه يرد على ادعاءات هرتسوغ بوجود حق تاريخي لليهود في مدينة الخليل

رام الله /سما/

رفض رئيس الوزراء محمد اشتية، ادعاءات الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ بوجود حق تاريخي لليهود في مدينة الخليل.

واعتبر اشتية، في بيان صدر عنه، مساء اليوم الأحد، تصريحات هرتسوغ محاولة لفرض المزيد من الحقائق الزائفة في المدينة العربية الإسلامية، توطئة لتهويدها وبسط السيطرة عليها، وإخضاع سكانها الأصليين لنظام الفصل العنصري الذي تتبدى ملامحه في شوارع وحارات البلدة القديمة التي تتعرض للتطهير العرقي والتمييز العنصري.

وأدان اشتية اقتحام هرتسوغ الاستفزازي للحرم الإبراهيمي الشريف، محذرا من تداعياته الخطيرة، داعيا الأمم المتحدة ومنظمة “اليونسكو” التي وضعت الحرم الشريف على قائمة التراث العالمي، إلى التحرك العاجل لوقف تلك الانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة في مدينة القدس، والحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل.