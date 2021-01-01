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كورونا يتسبب بتأجيل إطلاق أول رحلة طيران مباشرة بين الإمارات وإسرائيل

الأحد 28 نوفمبر 2021 09:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا يتسبب بتأجيل إطلاق أول رحلة طيران مباشرة بين الإمارات وإسرائيل



القدس المحتلة /سما/

أعلنت شركة طيران الإمارات، الأحد، عن تأجيل إطلاق رحلاتها الجوية المباشرة التي كانت مقررة في 6 ديسمبر/كانون الأوَّل إلى مطار تل أبيب حتى إشعار آخر، وذلك بعد أن أعلنت إسرائيل حظر دخول الأجانب في إطار جهود مكافحة متحور أوميكرون الجديد.

وذكر المتحدث في بيان أن "التأجيل يأتي نتيجة التغييرات الأخيرة في بروتوكولات الدخول التي أصدرتها الحكومة الإسرائيلية"، مؤكدا أن الشركة تلتزم بإطلاق خدماتها إلى تل أبيب في أقرب وقت تسمح به الأوضاع، حسب ما نقلته وكالة رويترز.

ومن جهته أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أمس السبت، أن "بلاده ستحظر دخول كل الأجانب لمدة 14 يوماً لحين ورود معلومات عن فاعلية اللقاحات في مواجهة متحور أوميكرون من كوفيد-19، والذي تم رصده للمرة الأولى في جنوب إفريقيا".

يشار إلى أن طيران الإمارات، كانت قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عن تسيير رحلات يومية بين دبي وتل أبيب، بدءًا من السادس من ديسمبر/كانون الأوَّل المقبل، لتصبح ثالث شركة إماراتية، بعد فلاي دبي، والاتحاد للطيران، تطلق رحلات مباشرة بين البلدين، بموجب الاتفاقيات الإبراهيمية التي أبرمت برعاية الولايات المتحدة.

#شركة طيران الإمارات #اسرائيل #الامارات

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