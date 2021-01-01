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غوتيريش: الوضع في فلسطين يمثل تحديا للأمن والسلام العالميين

الأحد 28 نوفمبر 2021 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش: الوضع في فلسطين يمثل تحديا للأمن والسلام العالميين



نيويورك /سما/

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل تحديا ما يزال قائما للأمن والسلام العالميين".

وكتب غوتيريش، في تغريدة له على "تويتر" لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، اليوم الأحد، أنه "في هذا اليوم العالمي نريد التأكيد على التزامنا تجاه الشعب الفلسطيني حتى يصل إلى حقوقه ويبني مستقبلا مليئا بالسلام للفلسطينيين والإسرائيليين معا".

وتحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في الـ29 من تشرين الثاني من كل عام، في دلالة دولية على اعتراف المجتمع الدولي بالحقوق الفلسطينية المشروعة غير القابلة للتصرف.

#أنطونيو غوتيريش #الامم المتحدة #الاراضي الفلسطينية #الصراع الفلسطيني الاسرائيلي

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