رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين بأونروا: إضراب غد ما زال قائما

غزة /سما/

أكدت رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين بأونروا بالمناطق الخمس: إضراب يوم غد الاثنين ما زال قائما لكافة العاملين بجميع مناطق العمليات.

وقالت رئاسة المؤتمر العام في المناطق الخمس (الضفة الغربية، الأردن، غزة، لبنان، سوريا، الرئاسة العامة (عمان)، الرئاسة العامة (غزة) إنها تؤكد على إضراب يوم غد الاثنين.

وذكرت "بناء على الرد الذي وصل من رئيس هيئة الموظفين، عقد رؤساء الاتحادات اجتماعا انتهى قبل قليل.

وقدم الرؤساء شكرهم لأحمد أبو هولي، ورفيق خرفان على جهودهم التي يبذلونها في تقريب وجهات النظر بين الاتحادات من جهة وإدارة الوكالة من جهة أخرى، مؤكدين أنهم يمثلون الداعم الأساسي لأونروا وحقوق اللاجئين والموظفين.

وأوضحوا أن الرسالة تحمل مؤشرا إيجابيا نتيجة الوساطات التي تمت ولكن بحاجة للتعديلات التالية:

أولا: العلاوة السنوية بأثر رجعي غير مشروطة لأنها قد تأتي ظروف قاسية وبالتالي تبدد هذه الجهود.

ثانيا: الإجازة الاستثنائية بوجود ضمانات من الدول المضيفة فما المانع من إلغائها.

ثالثا: التوظيف تقدم إيجابي لكنه بحاجة لتحديد مدة زمنية لا تزيد عن 3 أشهر، بحيث يتم تنفيذ قرارات مؤتمر بيروت.

وشدد المؤتمر العام "بناء عليه فإن إضراب يوم غد الاثنين ما زال قائما لكافة العاملين وفي جميع مناطق العمليات.

كما أكد على أنه في حالة انعقاد تام وتواصل مستمر للوقوف على آخر التطورات.



