  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة

الأحد 28 نوفمبر 2021 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة



رام الله / سما /

أعلن نظمي مهنا مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود عن تعديل ساعات عمل معبر الكرامة يوم الثلاثاء الموافق القادم ،حيث سيعمل المعبر من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 5 مساءً في كلا الاتجاهين ، وستكون ساعات عمل المعبر التجاري من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 5 مساءً، وذلك بسبب اعمال الصيانة التي ستجرى للمعبر .

وأكدت الادارة العامة للمعابر والحدود على ضرورة التزام المسافرين بكافة إجراءات السلامة العامة، حفاظا على صحتهم، وللوقاية من فيروس كورونا.

ودعت المسافرين إلى ترتيب ساعات سفرهم بما يتناسب مع ساعات عمل المعبر لتجنب الازدحام .

#الإدارة العامة للمعابر والحدود #نظمي مهنا #معبر الكرامة

الأكثر قراءة اليوم

ميدل إيست آي: هل يؤدي حظر بريطانيا لحركة حماس إلى إيقاف العمل الخيري في غزة ؟

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

ما هي فُرص نجاح المشروع المِصري الإسرائيلي الجديد لتحويل قِطاع غزّة إلى “دبي ثانية”؟

رعب "أوميكرون".. لقاح فرنسي قد يكون الحل السحري

الهندي: هناك محاولات لاخضاع غزة بـ"الانفراجة الكبرى"

هآرتس: جريمة إسرائيلية جديدة بحق أطفال فلسطينيين

صلاة غير مسبوقة بحضور غانتس.. الدعاء من أجل الجيش الإسرائيلي من كنيس في المغرب (فيديو)

الأخبار الرئيسية

مواجهات2-45-730x438

في ذكراه الـ30.. يديعوت: هل بقي من “مؤتمر مدريد” غير الفشل الأمريكي في الشرق الأوسط؟

الجيش

يسرائيل هيوم: من 4 ذكرها كوخافي.. أي الساحتين أخطر على إسرائيل.. إيران أم غزة؟

هرتسوغ

الرئيس الاسرائيلي يقتحم الحرم الابراهيمي (فيديو)

تفاصيل جديدة عن نفق الحرية.. رئيس مخابرات السجون الإسرائيلية: أخفقنا بمنع فرار الاسرى

فتح: الاتفاقيات بين إسرائيل والمغرب طعنة للقدس ونسف واضح لمبادرة السلام العربية

الاتصالات الفلسطينية