الهباش: اقتحام الرئيس الإسرائيلي للمسجد الإبراهيمي عدوان على الإسلام والمسلمين

رام الله / سما /

وصف الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، اقتحام الرئيس الإسرائيلي للمسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بأنه عدوان صريح على الإسلام والمسلمين وإهانة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم .

وأضاف الهباش في بيان صحفي ان هذا اليوم يعتبر يوما أسودا جديدا من أيام الاحتلال الإسرائيلي السوداء وعنصريته الهمجية، مضيفاً ان اقتحام "هيرتسوغ " للمسجد الإبراهيمي يثبت أن عقلية الاستعمار التي تحرك السياسات الإسرائيلية لا تختلف عند مايسمى اليسار الإسرائيلي عما هي عليه عند اليمين، فجميعهم يؤمنون بأمر واحد هو الاحتلال والاستيطان والاستعمار والعدوان الهمجي .

وأكد قاضي القضاة ان " هيرتسوغ " يسير على خطى شارون ويشعل نارًا لن تنطفئ، فالإثنان من نفس العقلية ونفس الهمجية الاحتلالية المعادية للإسلام والمسلمين ولفلسطين والفلسطينيين، بل وللحرية والإنسانية كلها .

واوضح الهباش ان المسجد الإبراهيمي كما المسجد الأقصى، كما كل المقدسات في كل فلسطين التاريخية هي حق خالص للفلسطينيين الذين هم وحدهم أصحابها وأصحاب الولاية عليها والسدانة لها، خاتمًا بيانه بالآية القرآنية "والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون" .