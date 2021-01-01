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"الخارجية": حالة وفاة و5 إصابات جديدة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم

الأحد 28 نوفمبر 2021 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": حالة وفاة و5 إصابات جديدة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم



رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" و5 إصابات جديدة، في صفوف جالياتنا حول العالم،، لترتفع عدد حالات الوفاة إلى 428، والإصابات إلى 13366، منذ بدء الجائحة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجزائر، بتسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 9، فيما سجلت 4 اصابات في صفوف أبناء الجالية.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى البانيا، بتسجيل اصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف أحد العاملين بالسفارة، وبناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي تم إغلاق السفارة لأغراض التعقيم، كما خضع طاقمها للفحص الطبي، وسيتم الالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد في البانيا.

#الخارجية الفلسطينية #فيروس كورونا #الجالية الفلسطينية #وفيات كورونا

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