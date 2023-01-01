الرئيس يتلقى برقية تهنئة من لجنة الصداقة والتضامن الكورية الفلسطينية لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال

رام الله / سما /

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، برقية تهنئة من لجنة الصداقة والتضامن الكورية الفلسطينية، لمناسبة الذكرى الـ33 لإعلان الاستقلال، ويوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني.

وأضافت اللجنة، أن إعلان دولة فلسطين وعاصمتها القدس في الدورة الاستثنائية التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في يوم 15/11/1988 وصدور إعلان الاستقلال فيها، مساهمة في غرس الثقة بالنصر في نفوس الشعب الفلسطيني المناضل من أجل استرجاع حقوقه الوطنية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإلهام كبير لنضاله.

وقالت: إن إقرار الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة بتحديد يوم 29 من تشرين الثاني/ نوفمبر في كل عام يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، هو تعبير عن التأييد والدعم المطلقين من المجتمع الدولي لأماني الشعب الفلسطيني الرامي إلى إقامة دولته المستقلة الجديرة وتمتعه بالحياة الكريمة ذات السيادة.

وأكدت لجنة الصداقة الكورية- الفلسطينية التأييد الدائم والتضامن الثابت مع الرئيس وشعبنا وقضيته العادلة، مستنكرة كافة الاعتداءات والإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال وما تمارسه من انتهاكات بحق أبناء شعبنا ومقدساته.

وجددت لجنة الصداقة والتضامن الكورية الفلسطينية التأييد والتضامن الثابت لنضال الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق أمانيه في استرجاع الحقوق الوطنية المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.