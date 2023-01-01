  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس يتلقى برقية تهنئة من لجنة الصداقة والتضامن الكورية الفلسطينية لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال

الأحد 28 نوفمبر 2021 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يتلقى برقية تهنئة من لجنة الصداقة والتضامن الكورية الفلسطينية لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال



رام الله / سما /

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، برقية تهنئة من لجنة الصداقة والتضامن الكورية الفلسطينية، لمناسبة الذكرى الـ33 لإعلان الاستقلال، ويوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني.

وأضافت اللجنة، أن إعلان دولة فلسطين وعاصمتها القدس في الدورة الاستثنائية التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في يوم 15/11/1988 وصدور إعلان الاستقلال فيها، مساهمة في غرس الثقة بالنصر في نفوس الشعب الفلسطيني المناضل من أجل استرجاع حقوقه الوطنية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإلهام كبير لنضاله.

وقالت: إن إقرار الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة بتحديد يوم 29 من تشرين الثاني/ نوفمبر في كل عام يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، هو تعبير عن التأييد والدعم المطلقين من المجتمع الدولي لأماني الشعب الفلسطيني الرامي إلى إقامة دولته المستقلة الجديرة وتمتعه بالحياة الكريمة ذات السيادة.

وأكدت لجنة الصداقة الكورية- الفلسطينية التأييد الدائم والتضامن الثابت مع الرئيس وشعبنا وقضيته العادلة، مستنكرة كافة الاعتداءات والإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال وما تمارسه من انتهاكات بحق أبناء شعبنا ومقدساته.

وجددت لجنة الصداقة والتضامن الكورية الفلسطينية التأييد والتضامن الثابت لنضال الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق أمانيه في استرجاع الحقوق الوطنية المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.

#الرئيس عباس #يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

ميدل إيست آي: هل يؤدي حظر بريطانيا لحركة حماس إلى إيقاف العمل الخيري في غزة ؟

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

ما هي فُرص نجاح المشروع المِصري الإسرائيلي الجديد لتحويل قِطاع غزّة إلى “دبي ثانية”؟

رعب "أوميكرون".. لقاح فرنسي قد يكون الحل السحري

الهندي: هناك محاولات لاخضاع غزة بـ"الانفراجة الكبرى"

هآرتس: جريمة إسرائيلية جديدة بحق أطفال فلسطينيين

صلاة غير مسبوقة بحضور غانتس.. الدعاء من أجل الجيش الإسرائيلي من كنيس في المغرب (فيديو)

الأخبار الرئيسية

الجيش

يسرائيل هيوم: من 4 ذكرها كوخافي.. أي الساحتين أخطر على إسرائيل.. إيران أم غزة؟

هرتسوغ

الرئيس الاسرائيلي يقتحم الحرم الابراهيمي (فيديو)

تفاصيل جديدة عن نفق الحرية.. رئيس مخابرات السجون الإسرائيلية: أخفقنا بمنع فرار الاسرى

فتح: الاتفاقيات بين إسرائيل والمغرب طعنة للقدس ونسف واضح لمبادرة السلام العربية

وزيرة الصحة : لا نعرف إذا وصل متحور "أوميكرون" لفلسطين

الاتصالات الفلسطينية