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إطلاق مشروع المخطط الإقليمي لمحافظات قطاع غزة 2023-2038

الأحد 28 نوفمبر 2021 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق مشروع المخطط الإقليمي لمحافظات قطاع غزة 2023-2038



غزة / سما /

أطلقت وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة، مشروع المخطط الإقليمي التنموي لمحافظات قطاع غزة 2023- 2038، بمشاركة واسعة من المهندسين والخبراء.

وقال الوكيل سمير مطير، إن الوزارة بدأت بالعمل على مشروع المخطط الإقليمي التنموي لمحافظات قطاع غزة 2023- 2038، حيث كان هناك مخطط سابق 2005 -2020 وتم تجديده.

وذكر أن انشاء المخطط سيكون بسواعد وطنية وحكومية ومشاركة القطاع الخاص والمدني، مشيراً الي أنه رؤية تنموية مستقبلية للأجيال القادمة في قطاع غزة.

بدوره قال مدير المشروع زهدي مدوخ إن مدة مشروع انشاء المخطط من ثمانية شهور إلى سنة.

وأشار إلى أنه يهدف الي تحديث المخطط الإقليمي المنتهي من 2020، وأن الفائدة منه ستكون عبارة عن تنمية مستدامة سيشعر بها المواطن الفلسطيني مع بدء تنفيذ المشروع.

أيضاً قال مستشار التخطيط العمراني في الجامعة الإسلامية محمد الكحلوت، إن المخطط يشمل كل نواحي النشطات العمرانية والانسانية في قطاع غزة لحل مشاكل العمران والبنية التحتية.

وبين أنه سيتم خلال فترة اعداد المشروع مناقشة آليات عمله للخروج بتوصيات لإعداد المخطط الإقليمي.

#وزارة الحكم المحلي #قطاع غزة #محافظات قطاع غزة #مشروع المخطط الإقليمي التنموي

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